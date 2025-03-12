ASUS ExpertBook P5 — ваш деловой партнер с искусственным интеллектом

Сегодня рабочее пространство простирается далеко за пределы офиса, и линейка ASUS ExpertBook была создана для адаптации к столь стремительно меняющейся реальности. Разработанные для профессионалов ноутбуки ExpertBook сочетают в себе легкость и портативность с высокой производительностью и прочностью, гарантированной тестами MIL-STD 810H. Независимо от того, работаете ли вы в виртуальном режиме, управляете большими рабочими нагрузками или перемещаетесь между разнообразными локациями, ExpertBook P5 предлагает гибкость и функциональность, необходимые для удовлетворения всех ваших запросов.

Баланс прочности и практичности

ASUS ExpertBook P5 создан с четким акцентом на портативность, элегантность и долговечность. Устройство выглядит премиальным, сохраняя при этом профессиональную эстетику, подходящую для залов заседаний и удаленных офисов. При весе всего 1,29 кг и толщине 14,9 мм этот ноутбук станет прекрасным компаньоном для тех, кто постоянно находится в движении. Несмотря на свою легкую конструкцию, ExpertBook P5 далеко не хрупкий. Надежность корпусу придаёт легкий и прочный алюминиевый сплав. В рамках тестов по военному стандарту MIL-STD-810H ноутбук выдержал строгие испытания, включавшие стойкость к ударам, сотрясениям, воздействию пыли и песка, влажности и экстремальных температур. Тем самым подтверждается запас прочности и надежности в нормальных условиях эксплуатации.

При всем изяществе дизайн ExpertBook P5 максимально функционален. Фирменный шарнир обеспечивает возможность открытия дисплея на 180 градусов, позволяя экрану лежать ровно, что облегчает совместную работу во время совещаний или презентаций. Матовое покрытие дисплея уменьшает блики, позволяя комфортно работать даже в условиях плохого освещения. Продуманное размещение портов позволило повысить функциональность устройства, сохранив при этом основные элементы дизайна. На левом торце ноутбука вы найдете два порта Thunderbolt 4 Type-C, порт HDMI 2.1, порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, а также 3,5 мм комбинированный аудиоразъем. Справа находится еще один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и замок Kensington Nano, являющийся дополнительным элементом физической безопасности. Все порты усиленные, что гарантирует их надежность даже при частом использовании.

Компания ASUS уделила особое внимание удобству пользователей, оснастив ExpertBook P5 большой сенсорной панелью и защищенной от попадания жидкости клавиатурой. Ход клавиш составляет 1,5 мм, что обеспечивает приятный процесс печати, а изящная подсветка гарантирует эффективную работу даже в условиях слабого освещения. Эти эргономичные особенности в сочетании с элегантным и прочным корпусом делают ноутбук идеальным устройством для длительных рабочих сессий.

Высокая производительность для реальных задач

ASUS ExpertBook P5 базируется на новейшем процессоре Intel Core Ultra (Lunar Lake), включающем сразу три ИИ-ускорителя. Общая производительность в задачах искусственного интеллекта превышает 120 триллионов операций в секунду (TOPS), при этом специализированный нейропроцессор генерирует до 47 TOPS из них. Это важно, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов ИИ локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. Чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций искусственного интеллекта.

Ноутбук доступен в конфигурациях, предлагающих до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533. Есть возможность установки одного SSD-накопителя M.2 2280 PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ и еще одного емкостью до 1 ТБ в слот M.2 2230. Эти характеристики обеспечивают высочайшую производительность для широкого спектра профессиональных задач. Независимо от того, работаете ли вы с несколькими электронными таблицами, запускаете CRM или проводите впечатляющие презентации, ExpertBook P5 справляется со всем этим без малейших усилий. В течение обычного рабочего дня вы можете держать открытыми несколько вкладок браузера, совершать видеозвонки и управлять задачами с большим объемом данных без каких-либо заметных замедлений. Система охлаждения ExpertCool сохраняет устройство прохладным даже при длительном использовании и при работе с ресурсоемкими задачами, обеспечивая стабильную производительность. А благодаря высокоскоростному SSD-накопителю ноутбук также отличается быстрой загрузкой и быстрой передачей файлов.

Веб-камера 1080p обещает выдающееся качество для профессионалов, которые часто участвуют в виртуальных встречах. Ее возможности также обеспечивают быстрый и безопасный вход в систему с помощью функции Windows Hello. При этом качество изображения остается четким и ясным даже в условиях неидеального освещения. Камера оснащена физической шторкой для вашей конфиденциальности. Улучшенные на основе искусственного интеллекта функции шумоподавления и автоматического кадрирования повышают качество виртуальных встреч, гарантируя, что вы будете звучать профессионально и выглядеть наилучшим образом на экране. Эти усовершенствования особенно ценны в сценариях удаленной работы, где критически важна четкая связь.

Еще одной изюминкой является 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), соотношением сторон 16:10, антибликовым покрытием, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 400 кд/м2. Дисплей, окруженный узкой экранной рамкой NanoEdge, обеспечивает четкое изображение и плавную прокрутку, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании. Это делает ExpertBook P5 идеальным не только для работы, но и для отдыха, сопровождаемого просмотром медиаконтента на стриминговых сервисах.

С ИИ-инструментами ваша работа станет еще продуктивнее

Искусственный интеллект занимает центральное место в ASUS ExpertBook P5 . Благодаря ИИ-приложению ASUS AI ExpertMeet вы получаете конференц-менеджера на основе ИИ, который не требует отправки данных на серверы сторонних компаний, работая локально. Одной из его самых практичных функций является инструмент AI Meeting Minutes, который позволяет производить расшифровку встреч в режиме реального времени, определяя конкретных участников общения и подводя итоги обсуждений. Эта функция экономит бесценное время в ходе длительных или сложных звонков, позволяя вам сосредоточиться на участии, а не на записях.

Еще одна впечатляющая функция — технология шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Она отфильтровывает фоновый шум во время звонков, обеспечивая четкость вашего голоса даже в шумных помещениях, таких как кафе или открытые офисы. Кроме того, камера, которая также работает с алгоритмами искусственного интеллекта, улучшает качество видеозвонков, регулируя яркость и отслеживая ваши движения, держа вас в центре кадра. Совместная работа этих функций произведет безупречное и профессиональное впечатление на ваших собеседников во время виртуального общения. Кроме того, поиск файлов на основе искусственного интеллекта (утилита Recall) позволяет быстро находить документы с использованием естественного языка, оптимизируя управление файлами одним щелчком мыши. Также ExpertBook P5 поставляется с программным обеспечением MyASUS, которое позволяет управлять профилями питания, настройками аккумулятора и дисплея, обновлениями и т.д.

Нейропроцессор, обеспечивающий производительность в пределах 47 TOPS, гарантирует, что обработка задач, которые вы ставите перед искусственным интеллектом, происходит локально на устройстве. Это повышает скорость, снимая проблему конфиденциальности, связанную с облачными инструментами ИИ. Такие задачи, как перевод с другого языка, улучшение изображения и предиктивный ввод текста, окажутся интуитивно понятными и безопасными, в то же время гарантируя конфиденциальность информации. От сокращения рутинных аспектов административных задач до оптимизации совместной работы, ExpertBook P5 показывает, как искусственный интеллект может интегрироваться в повседневные рабочие процессы.

Портативность с исключительным временем автономной работы

Портативность и функционал, обеспечиваемый мощной начинкой и функциями искусственного интеллекта, являются ключевыми преимуществами ExpertBook P5, делая его отличным выбором для профессионалов, которые постоянно находятся в движении. Независимо от того, едете ли вы на работу, находитесь в командировке, путешествуете или переключаетесь между встречами, компактный дизайн ноутбука гарантирует, что его будет легко носить с собой и он всегда будет готов к работе. Кроме того, этот ноутбук, созданный с учетом прочности и разработанный для того, чтобы выдерживать условия частых поездок, гарантирует внушительное время работы от аккумулятора. Это еще одна область, в которой ExpertBook P5 действительно превосходит конкурентов в своем сегменте. Предлагая до 28 часов работы от одной зарядки (а в определенных сценариях до 29 часов), он легко справится с вашим напряженным графиком. При практическом использовании он стабильно проработает в течение всего рабочего дня и даже дольше, выполняя все задачи без необходимости подзарядки. Тех, кто часто находится в дороге, увеличенный срок службы аккумулятора избавляет от необходимости искать розетки в критические моменты. А возможность быстрой зарядки еще больше повышает удобство пользования ExpertBook P5, позволяя зарядить аккумулятор до 60% менее чем за час. Такая выносливость делает ExpertBook P5 незаменимым инструментом для профессионалов, которые ценят эффективность и надежность.

Безопасность и еще раз безопасность

Следует ожидать, что в ноутбуке, созданном для работы, особое внимание будет уделено безопасности. Конечно, защитная шторка на веб-камере, Windows Hello, замок Kensington Nano и новый процессор, гарантирующий, что вам не придется отправлять конфиденциальные данные в облако при работе с искусственным интеллектом, являются одними из инструментов обеспечения безопасности. Но, кроме этого, ExpertBook P5 включает в себя BIOS коммерческого класса, совместимый с NIST SP 800-155 и гарантирующий обновления безопасности BIOS и драйверов ASUS в течение 5 лет. Более того, ноутбук предоставляет возможность входа в систему с помощью датчика отпечатков пальцев с ключом FIDO2, встроенного в кнопку питания. И даже если вам этого покажется недостаточно, ExpertBook P5 поставляется с годовой подпиской на сервис McAfee+ Premium, который может использоваться на нескольких устройствах и включает в себя программу обнаружения дипфейков. Следует добавить к этому списку еще резервное копирование SafeGuard Backup и криптопроцессор TPM 2.

Краткие технические характеристики ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA):

Операционная система Windows 11 Pro, Windows 11 Home Процессор Intel Core Ultra 7 258V (8 ядер) + 32ГБ LPDDR5X

Intel Core Ultra 7 258V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X

Intel Core Ultra 5 226V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X Нейропроцессор Intel AI Boost NPU до 47 TOPS, общий уровень производительности ИИ — более 120 TOPS Графика Intel Arc 140V / 130V Дисплей 14” несенсорный IPS WQXGA (2560×1600) антибликовый, 144 Гц, 400 кд/м2; контрастность 1200:1; Тонкая экранная рамка — отн. площадь экрана 90%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% sRGB Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533, встроена в процессор (Memory-on-Package) Накопитель 1x SSD M.2 2280 PCIe 4.0 до 2 ТБ; 1x слот M.2 2230 до 1 ТБ

Максимальный объем до 3 ТБ Беспроводная связь WiFi 7 или WiFi 6E 2×2 + Bluetooth Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 2 USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, Audio Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости (78 мл) и подсветкой, сканер отпечатка пальца FIDO 2 в кнопке питания

Тачпад Дополнительно Веб-камера со шторкой: инфракрасная Full HD с поддержкой Windows Hello;

Протестировано по стандарту MIL-STD810H,

Wi-Fi 6, WakeOnLAN, V-Pro, TPM (опция), замок Кенсингтона

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО ASUS Control Center (опция)

ASUS Business Manager

MyASUS:

Диагностика системы

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

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