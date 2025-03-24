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25 марта, 2025
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Ноутбук Acer Go Air (2025) на базе Intel Core весит менее 1 кг

Acer Go Air (2025)

Компания Acer выпустила ультратонкий ноутбук Go Air (2025), который позиционируется как альтернатива MacBook Air для решения рабочих задач. Устройство весом всего 999 грамм сочетает в себе портативность и высокую производительность. Корпус ноутбука выполнен из магниево-алюминиевого сплава. Шарнирный механизм позволяет откидывать верхнюю крышку на 180°.

Acer Go Air (2025)

Acer Go Air (2025) оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2240×1400 пикселей, антибликовым покрытием и поддержкой 100% цветового пространства sRGB. Используется технология DC-диммирования для снижения мерцания.

Ноутбук доступен в конфигурациях с процессором Intel Core 5 210H и Core 7 240H, оборудован 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителем на 1 Tb (PCIe 4.0). Система охлаждения включает две тепловые трубки диаметром 6 мм и крупный вентилятор.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 60 Вт·ч. Набор проводных интерфейсов больше, чем у большинства ультрапортативных устройств: три порта USB Type-C, по одному HDMI 2.0 и USB Type-A, а также разъем для наушников. Для беспроводного подключения используется модуль Wi-Fi 6.

Цена Acer Go Air (2025) в Китае составляет в $730 и $785 за версию на базе Intel Core 5 и Core 7 соответственно. Позднее ноутбук может появиться на рынках других стран.

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