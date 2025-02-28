Представлены видеокарты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

Компания AMD представила на глобальном рынке видеокарты нового поколения — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT на новой архитектуре RDNA 4, которая предлагает ряд улучшений и оптимизаций, призванных повысить как общую производительность, так и скорость в играх.

AMD Radeon RX 9070 получила 56 вычислительных блоков, 3584 ядер, 56 ускорителей трассировки лучей и 112 ИИ-ускорителей. Максимальная Boost-частота GPU составляет 2,52 GHz. TDP — 220 Вт. AMD Radeon RX 9070 XT получила 64 вычислительных блока, 4096 ядер, 64 ускорителя трассировки лучей и 128 ИИ-ускорителей. Максимальная Boost-частота — 2,97 GHz. TDP — 304 Вт.

Обе видеокарты получили по 16 Gb видеопамяти GDDR6, 64 Mb кэша Infinity 3-го поколения, порты DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b и поддержку интерфейса PCIe 5.0. Для питания предусмотрены стандартные 8-контактные разъемы PCIe.

AMD заявляет, что новые видеокарты позволяют запускать современные игры в разрешении 4K по цене 1440p-видеокарт. Согласно данным компании, Radeon RX 9070 XT в среднем на 51% быстрее, чем RX 6900 XT при разрешении 4K и максимальных настройках, и на 26% быстрее, чем вышедшая четыре года назад RTX 3090 при тех же параметрах. Обе эти видеокарты ранее занимали премиальный сегмент рынка.

Radeon RX 9070 XT на 42% мощнее в 4K и на 38% — в 1440p, чем RX 7900 GRE. AMD заявила, что новая видеокарта немного уступает 7900 XTX — флагману компании 2022 года. RX 9070 показывает производительность на 21% выше, чем у 7900 GRE в 4K, что ставит ее почти на один уровень с XT-моделью. Согласно данным AMD, видеокарта на 38% опережает 6800 XT и на 26% превосходит RTX 3080.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT поступят в продажу 6 марта по цене $549 и $599 соответственно.