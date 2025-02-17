spot_img
18 февраля, 2025
ДомойТехнологииСмартфоныZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6000 мАч

ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6000 мАч

ZTE Blade V70 Max

Компания ZTE пополнила линейку смартфонов Blade V70 моделью Max, которая выделяется большим экраном и емким аккумулятором. По заявлению производителя, корпус нового смартфона достаточно прочен, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 метров, также есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

ZTE Blade V70 Max оснащен большим 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606, объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8), вспомогательный модуль на 2 Мп и еще один сенсор, который пока не назван. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой ZTE MyOS. Устройство поддерживает функции Nubia AI — нейросетевой ластик для фото и алгоритмы обработки снимков. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Цветовые расцветки корпуса: Purple, Green, Pink.

ZTE пока не озвучила цены на смартфон Blade V70 Max и сроки его поступления на рынки разных стран. Но как понятно из характеристик, цены будут вполне доступные.

Предыдущая статья
«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года
Следующая статья
Azercell поддерживает инициативу по расширению возможностей образования для женщин
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,974ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»