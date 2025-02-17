ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6000 мАч

Компания ZTE пополнила линейку смартфонов Blade V70 моделью Max, которая выделяется большим экраном и емким аккумулятором. По заявлению производителя, корпус нового смартфона достаточно прочен, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 метров, также есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

ZTE Blade V70 Max оснащен большим 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606, объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8), вспомогательный модуль на 2 Мп и еще один сенсор, который пока не назван. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой ZTE MyOS. Устройство поддерживает функции Nubia AI — нейросетевой ластик для фото и алгоритмы обработки снимков. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Цветовые расцветки корпуса: Purple, Green, Pink.

ZTE пока не озвучила цены на смартфон Blade V70 Max и сроки его поступления на рынки разных стран. Но как понятно из характеристик, цены будут вполне доступные.