spot_img
18 февраля, 2025
ДомойТелекомНовости операторов«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года

«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года

Azercell

«Женская горячая линия» подвела итоги своей деятельности за 2024 год. В течение года на линию поступило 1623 обращения. Сотрудники службы оперативно реагировали на обращения женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставляя первичную психологическую помощь, организуя индивидуальные консультации и, при необходимости, направляя обращения в соответствующие инстанции.

Основная цель «Женской горячей линии» заключается в оказании психологической, юридической, социальной и эмоциональной поддержки женщинам, столкнувшимся с трудностями, а также содействие их реабилитации и интеграции в общество. Конфиденциальность данных обратившихся строго соблюдается, а передача информации в государственные органы, местные структуры и учреждения социального обслуживания возможна только с их согласия. Служба тесно сотрудничает с общественными юридическими клиниками, реабилитационными центрами, приютами и неправительственными организациями, предоставляющими юридические консультации. «Женская горячая линия» также оказывает как краткосрочную, так и долгосрочную поддержку женщинам и их детям, ставшим жертвами насилия.

Анализ обращений показал, что большинство звонков было связано с защитой прав (495), трудностями, возникшими в процессе бракоразводных процессов (472), а также случаями домашнего насилия (304). Остальные обращения затрагивали такие темы, как социально-материальное благополучие (267), предоставление жилья (43) и обеспечение права на здравоохранение (42).

Отметим, что проект «Женская горячая линия» был создан в 2022 году по инициативе Azercell. Сервис функционирует при поддержке лидирующего мобильного оператора, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». С целью обеспечения доступности сервиса профессиональные сотрудники «Женской горячей линии» оказывают круглосуточную поддержку по короткому номеру 116111, а также через социальные сети Facebook, Instagram и TikTok.

Предыдущая статья
Успешное завершение года для IT-компании CASPEL: итоги и достижения
Следующая статья
ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,974ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»