Azercell поддерживает инициативу по расширению возможностей образования для женщин

Фонд содействия образованию «Huma Quşu» при поддержке Azercell объявляет о стипендиальной программе для молодых женщин.

Победители конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин», инициированного Azercell в августе прошлого года, продолжают реализацию проектов, направленных на расширение возможностей для женщин, профессиональный рост, а также на поддержку их экономической независимости.

В рамках этой инициативы один из победителей программы — Фонд содействия образованию «Huma Quşu» объявил о запуске стипендиальной программы, предоставляющей молодым женщинам из социально уязвимых слоев населения более широкие возможности для получения высшего образования.

Данная программа, проводимая Фондом содействия образованию «Huma Quşu», нацелена на повышение социальной активности женщин, укрепление их положения в обществе и улучшение благосостояния за счет облегчения доступа к образовательным программам. С момента основания в 2022 году Фонд оказал поддержку 30 студентам в получении образования. Благодаря поддержке Azercell «Huma Quşu» планирует предоставить стипендию еще 5 участницам программы.

Подать заявку на стипендию могут девушки и женщины в возрасте от 16 до 35 лет, получающие образование по программам бакалавриата или магистратуры в вузах Азербайджана и за рубежом. Документы для подачи заявки необходимо отправить на адрес [email protected] до 20 февраля.

Подробная информация о процессе подачи заявки и критериях отбора доступна на странице https://humagushu.az/en