Компании CASPEL и Netsystems провели мероприятие, посвященное решениям NetApp

7 февраля в отеле JW Absheron Marriott прошла конференция, организованная компанией CASPEL совместно с Netsystems, являющейся официальным дистрибьютором NetApp в регионе. Мероприятие было организовано для крупных заказчиков, в том числе и из государственного сектора, для которых остро стоят вопросы хранения и обеспечения безопасности критически важных данных. Следует отметить, что американская компания NetApp создает аппаратные решения и программное обеспечение для хранения, обслуживания, защиты и архивирования данных. Компания разработала концепцию прямого доступа к данным в сети, в основу которой легла разработка операционной системы ONTAP. Именно это решение положило начало созданию рынка систем хранения данных NAS.

Гостей мероприятия приветствовал председатель правления CASPEL Джейхун Гулиев, который выразил надежду на перспективное сотрудничество с компанией Netsystems. В свою очередь, глава департамента продаж Netsystems Георгий Кокилашвили познакомил участников конференции с портфолио дистрибьютора, в число развиваемых направлений которого также входят серверные решения, программные продукты и решения в сфере кибербезопасности. Г.Кокилашвили также отметил, что компания, дислоцируясь в Грузии, гарантирует быстрые сроки поставки оборудования и наличие всех необходимых комплектующих на своих складах.

Руководитель направления систем хранения данных компании Netsystems Александр Миронов выступил с презентацией, посвященной актуальным решениям NetApp, доступных на рынке региона. Он подчеркнул, что NetApp уже 11 лет занимает лидирующие позиции в Gartner Magic Quadrant в области систем хранения и управления данными. «Сегодня компания продолжает активно внедрять инструменты искусственного интеллекта и средства безопасности в свои продукты. Надеюсь, что совместно с CASPEL мы сможем использовать опыт, накопленный NetApp в области создания качественных систем хранения данных, в Азербайджане», — отметил А.Миронов. Также докладчик познакомил аудиторию с линейками продуктов американского производителя, в число которых входят базовые модели E-Series, объектные СХД StorageGRID и многофункциональные решения для хранения данных в эру искусственного интеллекта AFF A-Series, AFF С-Series и FAS. Отдельно Александр Миронов упомянул возможности операционной системы ONTAP, на базе которой можно создать инфраструктуру хранения данных, позволяющую сократить затраты, ускорить критически важные рабочие нагрузки, а также защитить и обезопасить данные в гибридном мультиоблаке.

Официальная часть мероприятия завершилась выступлением технического специалиста компании Netsystems Станислава Орлова, который рассказал об инструментах и технологиях, которые NetApp использует для защиты данных в своих решениях. Так, например, конфигурации MetroCluster защищают данные, реализуя два физически отдельных зеркальных кластера, а SnapMirror нацелен на улучшение доступности данных посредством зеркалирования томов между двумя сайтами NetApp. Это в первую очередь решение для аварийного восстановления, которое использует моментальные снимки ONTAP для поддержания второго сайта в актуальном состоянии с производственными данными основного сайта. Также гости мероприятия познакомились с решением NetApp Autonomous Ransomware Protection на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает защиту данных от участившихся атак вирусов-вымогателей.

Мероприятие завершилось ужином, за которым гости продолжили общение с представителями компаний CASPEL и Netsystems в дружеской атмосфере.