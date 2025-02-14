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14 февраля, 2025
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В Epic Game Store можно бесплатно забрать F1 Manager 2024

Epic Game Store

Epic Game Store дарит своим пользователям игру F1 Manager 2024 и набор косметических предметов для королевской битвы Apex Legends. Предложение действует до 20 февраля 20:00 по бакинскому времени.

F1 Manager 2024 — это симулятор менеджера «Формулы-1», игра вышла в июле 2024 года. Геймерам нужно взять на себя роль менеджера «Формулы-1». Для этого понадобится развивать собственную команду специалистов, прорабатывать стратегии, а также помогать своим подопечным добиться успеха на соревнованиях. У игры в основном положительные оценки — 81 балл из 100 на Metacritic по версии СМИ и 75% от пользователей Steam.

Что касается набора для Apex Legends, то в него входит бесплатная легенда Лоба.

На следующей неделе Epic Game Store раздаст пиксельную ролевую игру Garden Story и зомби-боевик World War Z.

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