Представлены smart-часы Garmin Descent G2 для любителей дайвинга

Компания Garmin представила новые smart-часы в линейке Descent. Модель под названием Descent G2 ориентирована на любителей дайвинга — часы выдерживают погружения на глубину до 100 метров. Также гаджет поддерживает широкий набор повседневных функций.

Garmin Descent G2 оборудованы круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Заявленная автономность составляет до 10 дней или до 27 часов в режиме дайвинга с модифицированным подводным интерфейсом (крупный шрифт и меньше информации на дисплее).

Что касается функций, специфичных для дайвинга, то часы предлагают множество возможностей, включая компас для погружения, несколько режимов погружения, включая одногазовое и многогазовое и т. д. Устройство поддерживает функцию готовности к погружению, которая вычисляет состояние пользователя на основе данных о качестве сна, уровне стресса и физической нагрузки. Поддержка Multi-GNSS позволяет точно отслеживать точки входа и выхода на поверхность, в экстренных случаях часы могут подключиться к спутниковому коммуникатору Garmin inReach Mini 2 для оправки сигнала SOS.

Присутствуют привычные функции отслеживания сердечного ритма, сна, дыхания, движения и женского здоровья, а также поддерживается весь базовый набор спортивных функций. Кроме того, модель получила детектор апноэ — непроизвольной остановки дыхания во сне. Smart-часы синхронизируются со смартфонами через мобильное приложение для Android и iOS.

Garmin Descent G2 уже доступны в черном и бежевом цветах корпуса по цене $700.