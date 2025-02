Состоялся релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Приключенческий экшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii вышел на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series и Xbox One. Игра получила полную поддержку Steam Deck.

Ранее разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio поделились системными требованиями игры. Требования у проекта вполне демократичные — для минимальных настроек понадобится GTX 1650 с 4 Gb видеопамяти.

Это третья игра во франшизе, в которой Горо Мадзима выступает в качестве основного протагониста. По сюжету Мадзима, который очутился на острове Гавайи, не помня ничего, даже своего имени, ввязался в войну с местными пиратами и оказывается в центре конфликта из-за легендарного сокровища. Для экшена уже вышел патч 1.10, в котором добавили режим «Новая игра+», английскую озвучку и различные улучшения геймплея.

Средняя оценка Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii на Metacritic составила 79 баллов из 100. Оценка игры на OpenCritic, где нет разделения по платформам — 81 балл из 100.

Цена игры составляет $60.