Опубликованы системные требования Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio поделились системными требованиями Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Игра выйдет в том числе и на прошлом поколении консолей, поэтому требования у проекта вполне демократичные. Для минимальных настроек понадобится GTX 1650 с 4 Gb видеопамяти, а для высоких хватит обычной RTX 2060. Разработчики также отметили, что игра получит на релизе полную поддержку Steam Deck.

Минимальные требования (1080p, 30 fps, минимальные настройки, FSR 1.0)

ОС: Windows 10 (64-битная);

Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;

Оперативная память: 8 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Gb) или AMD Radeon RX 560 (4 Gb) или Intel Arc A380 (6 Gb);

Место на диске: 56 Gb.

Рекомендованные требования (1080p, 60 fps, высокие настройки)

ОС: Windows 10 (64-битная);

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Gb) или AMD Radeon RX 5700 (8 Gb) или Intel Arc A750 (8 Gb);

Место на диске: 56 Gb.

Напомним, что Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 21 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One и Steam Deck.