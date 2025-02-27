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27 февраля, 2025
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Samsung представил SSD 9100 PRO с интерфейсом PCIe 5.0

Samsung SSD 9100 PRO

Компания Samsung представила свой первый твердотельный накопитель с поддержкой современного интерфейса PCIe Gen 5 и протокола NVMe 2.0. Модель с индексом 9100 PRO доступна в вариантах емкостью 1, 2, 4 и 8 Tb (TBW от 600 до 4800). Есть версии с радиатором и без. Модели объемом от 1 до 4 Tb имеют радиатор толщиной 8,8 мм, а версия на 8 Tb — 11,25 мм.

Samsung SSD 9100 PRO

Накопители 9100 PRO могут достигать скорости чтения до 14 800 МБ/с и записи до 13 400 МБ/с, что на 49% превышает показатели предыдущей модели 990 PRO, утверждает производитель. В операциях случайного чтения и записи показатели достигают 2,2 млн. IOPS и 2,6 млн. IOPS соответственно. Начало продаж запланировано на март. Есть пятилетняя гарантия производителя.

Рекомендованные розничные цены:

  • 1 Tb — $199 (с радиатором — $219);
  • 2 Tb — $299 (с радиатором — $319);
  • 4 Tb — $549 (с радиатором — $569);
  • 8 Tb — цена пока не объявлена. В продажу поступит во второй половине года.

Отметим, что все крупные производители SSD уже давно выпускают накопители с поддержкой интерфейса PCIe 5.0.

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