Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G

Сегодня в Индии были представлены смартфоны начального уровня Samsung Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G. Оба устройства построены на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и поставляются на базе Android 15 с оболочкой One UI 7.

Galaxy M06 5G оснащен IPS-экраном с диагональю 6,7 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Пиковая яркость достигает 800 нит. Объем оперативной памяти – 4 или 6 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Основная камера с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Габариты составляют 167,4 x 77,4 x 8 мм, вес — 191 гр. Смартфон будет получать обновления ОС и патчей безопасностей в течение 4 лет.

Galaxy M16 5G получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, частотой 90 Hz и пиковой яркостью 800 нит. Объем оперативной памяти может составлять 4, 6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Основная камера — с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп, фронтальная камера – 13 Мп. Габариты и вес: 164,4 x 77,9 x 7,9 мм, вес – 211 гр. Есть защита IP54. Samsung обещает 6 лет обновлений ОС и патчей безопасностей.

Обе модели получили аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, слот для карт памяти microSD, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев.

Базовый Samsung Galaxy M06 5G с 4/128 Gb памяти будет стоить $109, в продажу поступит 7 марта. Samsung Galaxy M16 5G в той же конфигурации — $132, в продаже с 5 марта.