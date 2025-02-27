spot_img
27 февраля, 2025
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G

Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G

Samsung Galaxy

Сегодня в Индии были представлены смартфоны начального уровня Samsung Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G. Оба устройства построены на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и поставляются на базе Android 15 с оболочкой One UI 7.

Galaxy M06 5G оснащен IPS-экраном с диагональю 6,7 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Пиковая яркость достигает 800 нит. Объем оперативной памяти – 4 или 6 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Основная камера с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Габариты составляют 167,4 x 77,4 x 8 мм, вес — 191 гр. Смартфон будет получать обновления ОС и патчей безопасностей в течение 4 лет.

Samsung Galaxy

Galaxy M16 5G получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, частотой 90 Hz и пиковой яркостью 800 нит. Объем оперативной памяти может составлять 4, 6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Основная камера — с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп, фронтальная камера – 13 Мп. Габариты и вес: 164,4 x 77,9 x 7,9 мм, вес – 211 гр. Есть защита IP54. Samsung обещает 6 лет обновлений ОС и патчей безопасностей.

Обе модели получили аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, слот для карт памяти microSD, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев.

Базовый Samsung Galaxy M06 5G с 4/128 Gb памяти будет стоить $109, в продажу поступит 7 марта. Samsung Galaxy M16 5G в той же конфигурации — $132, в продаже с 5 марта.

Предыдущая статья
Samsung представил SSD 9100 PRO с интерфейсом PCIe 5.0
Следующая статья
Amazon выпустил обновленного ассистента Alexa+ на базе генеративного ИИ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,970ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»