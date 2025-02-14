Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy F06 5G за $109

Компания Samsung представила в Индии новый недорогой смартфон Galaxy F06 5G, который стал самой доступной моделью с интерфейсом One UI 7.0.

Galaxy F06 5G оборудован 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 60 Hz и максимальной яркостью 800 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6300 и 4/6 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 1 Tb.

В основной камере используются 50 Мп (f/1.8) датчик и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины, разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон получит четыре обновления Android, и четыре года для него будут выходить патчи безопасности. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C 2.0, аудиоразъем 3,5 мм и стереодинамики. Габариты составляют 167.4 x 77.4 x 8 мм, вес – 191 гр.

Цены на Samsung Galaxy F06 5G: 4/128 Gb — $109, 6/128 Gb — $126. Продажи смартфона начнутся 20 февраля.