Lenovo Group объявляет финансовые результаты за III квартал 2024/25

Lenovo Group Limited сегодня объявила результаты за III квартал 2024/25 финансового года, продемонстрировав значительный рост выручки и прибыли группы. Выручка выросла на 20% в годовом исчислении до 18,8 млрд долларов США, двузначный рост этого показателя наблюдается третий квартал подряд. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 693 млн долларов США (включая единовременный налоговый кредит на прибыль в размере 282 млн долларов США) в соответствии со стандартами финансовой отчетности Гонконга (HKFRS). Диверсифицированный портфель бизнесов Группы продолжает укрепляться: структура выручки, не связанной с ПК, выросла более чем на четыре пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46%. Демонстрируемые финансовые результаты квартала обусловлены целенаправленной стратегией Группы в области гибридного искусственного интеллекта, преобразованиями в Infrastructure Solutions Group, а также двузначным ростом как Intelligent Devices Group, так и Solutions and Services Group.

Lenovo продолжает инвестировать в R&D, расходы на НИОКР выросли почти на 14% в годовом исчислении до 621 млн долларов США. На CES 2025 компания Lenovo представила ряд инновационных продуктов, в том числе первый в мире ноутбук с растягивающимся экраном на базе искусственного интеллекта, первое в мире портативное игровое устройство, позволяющее геймерам свободно выбирать ОС Windows или Steam OS, а также Moto AI. В общей сложности, представленный на CES портфель инноваций Lenovo получил 185 отраслевых наград.

Основным направлением для инвестирования Lenovo выбирает искусственный интеллект. Компания фокусируется на создании фундаментальной технологической платформы искусственного интеллекта, для разработки ИИ-агентов и технологий на их базе для последующего применения в продуктах. Компания лидирует в области персонального ИИ благодаря широкому портфелю устройств с искусственным интеллектом, для создания корпоративного ИИ Lenovo делает ставку на гибридную инфраструктуру и Lenovo Hybrid AI Advantage. Мы считаем, что нынешний бум ИИ создает огромные возможности для устройств, инфраструктуры и сервисного направления, поскольку более высокая эффективность вывода и более низкая стоимость вычислительной мощности демократизируют применение ИИ. В соответствии со стратегией Группы в области гибридного ИИ это не только ускорит процесс развития ИИ для устройств и периферийного ИИ, но и будет способствовать ускорению развертывания, настройки и окупаемости инвестиций (ROI) в корпоративный ИИ.

Lenovo продолжит инвестировать в инновации в области гибридного искусственного интеллекта, мы уверены, что наша глобальная, гибкая и устойчивая цепочка поставок, а также расширение производственной базы на Ближнем Востоке и стратегическое технологическое партнерство с Формулой-1 и ФИФА позволят компании успешно справляться с любыми макроэкономическими неопределенностями. Учитывая сильные результаты, продемонстрированные в третьем финансовом квартале, Lenovo с оптимизмом смотрит на сохранение своего роста и прибыльности в будущих периодах.

«Выручка и прибыль Lenovo значительно выросли в прошлом квартале, продемонстрировав высокие показатели по всем основным направлениям деятельности. Бизнес ISG вернулся к прибыльности, а бизнес смартфонов продемонстрировал быструю динамику роста. Технология искусственного интеллекта, обладающая более высокой эффективностью и меньшими затратами, ускоряет развитие персонального ИИ на устройствах и периферийного ИИ. Это также ускорило внедрение ИИ на предприятиях, что идеально согласуется с нашей стратегией развития гибридного ИИ, которой мы следуем. Заглядывая в будущее, мы можем сказать, что наши постоянные инвестиции в инновации в сочетании с нашими исключительными и устойчивыми глобальными операциями позволяют нам обеспечить стабильный рост показателей в будущем», — отмечает председатель и генеральный директор Lenovo Юаньцин Ян.

Intelligent Devices Group (IDG): двузначный рост выручки, лидерство в сегменте устройств искусственного интеллекта

Результаты за 3 квартал 24/25 финансового года:

IDG показала сильный рост выручки (на 12%) в годовом исчислении.

Подразделение ПК укрепило свои лидирующие позиции на рынке, заняв долю 24,3%, сохранив при этом лидирующую в отрасли прибыльность. Это еще больше увеличило отрыв (почти до пяти пунктов) от производителя, занявшего вторую строчку.

Сегмент смартфонов продолжил демонстрировать уверенный рост, показав двузначный рост выручки в годовом исчислении. Наибольшая динамика (гиперрост) наблюдалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на рынках EMEA.

В будущем IDG продолжит объединять более мощные вычисления и более эффективные модели в широком спектре устройств, и внедрять инновации в области форм-факторов. Кроме того, компания продолжит улучшать возможности агентов искусственного интеллекта и создавать приложения для обеспечения бесперебойного взаимодействия пользователей на всех устройствах и в разных экосистемах.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Безубыточность, стремление к росту прибыли

Результаты за 3 квартал 24/25 финансового года:

Выручка ISG за квартал увеличилась почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,9 млрд долларов США. В минувшем квартале компания достигла безубыточности.

Такие результаты были достигнуты благодаря продолжающемуся гиперросту бизнеса поставщиков облачных услуг, а также стабильному спросу на инфраструктурные решения среди предприятий малого и среднего бизнеса.

Доходы от продаж серверов искусственного интеллекта и решений жидкостного охлаждения Lenovo Neptune составили значительную долю в консолидированном показателе за квартал: доходы от серверов с искусственным интеллектом постоянно растут, а Neptune выходит за рамки суперкомпьютеров и академических учреждений и охватывает больше вертикалей и отраслей.

ISG ожидает увеличения спроса на гибридную инфраструктуру в будущем за счет широкого распространения искусственного интеллекта, спроса на публичные и частные облака, а также на локальные центры обработки данных и периферийные вычисления. В LenovoISG уверены, что бизнес-группа достигнет устойчивого прибыльного роста благодаря выбранной стратегии, дальнейшему упрощению продуктового портфеля, четкому бизнес-планированию вывода продуктов и сервисов на рынок и оптимизации бизнес-модели E/SMB.

Solutions and Services Group (SSG): рекордная выручка и высокая прибыльность, наращивание возможностей Lenovo Hybrid AI Advantage

Результаты за 3 квартал 24/25 финансового года:

SSG демонстрирует двузначный рост выручки в годовом исчислении уже 15 кварталов подряд. Выручка составила 2,3 млрд долларов США при операционной марже 20%.

Решения на базе искусственного интеллекта также стимулировали развитие сервисов по обслуживанию и управлению ИТ-инфраструктурой, обеспечивая высокий уровень пользовательского опыта благодаря экспертизе Lenovo, как производителя оборудования.

Выручка от услуг и сервисов, не связанных с оборудованием, продолжает расти и является стабильным драйвером прибыльности бизнес-группы. Совокупная выручка от бизнеса, не связанного с оборудованием, выросла на пять пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 60% в совокупном объеме доходов SSG.

Бизнес решений на основе искусственного интеллекта набирает обороты и создает ключевые кейсы для клиентов по всему миру, в том числе предоставляя платформу для корпоративных агентов ИИ.

Заглядывая в будущее, SSG продолжит наращивать возможности в рамках платформы Lenovo Hybrid AI Advantage и обеспечит рост премиальных услуг и сервисов в портфеле.

ESG и корпоративные показатели