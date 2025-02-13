Релизный трейлер Monster Hunter Wilds

На презентации State of Play был показан релизный трейлер фэнтезийного экшена Monster Hunter Wilds, разрабатываемая компанией Capcom. Также было объявлено, что первое бесплатное обновление для игры выйдет этой весной – в нем добавят дополнительного монстра и другой бесплатный контент.

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Продолжая традиции саги об охоте и выживании, в Monster Hunter Wilds игроков ждут сражения с монстрами всех мастей. Как и в других играх франшизы, придется хитроумно бить по слабым местам врагов, чтобы уничтожить их. Также нужно научиться обращаться с каждым оружием.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.