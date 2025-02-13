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13 февраля, 2025
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Представлены серверы HPE ProLiant Compute Gen12 на базе процессоров Intel Xeon 6700

HPE ProLiant Compute Gen12

Компания HPE представила серверы семейства ProLiant Compute Gen12 для рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая приложения искусственного интеллекта, гибридных облачных сред и периферийных вычислений. Новинки базируются на процессорах Intel Xeon 6 серии 6700E (Sierra Forest-SP, до 144 E-ядер) и будут совместимы также с процессорами серии 6700P (Granite Rapids-SP, до 86 P-ядер).

Всего было представлено 6 моделей 12-го поколения: ProLiant Compute DL320, ProLiant Compute DL340, ProLiant Compute DL360, ProLiant Compute DL380 и ProLiant Compute DL380a для монтажа в стойку, а также ProLiant Compute ML350 в башенном исполнении. Для некоторых вариантов доступно прямое жидкостное охлаждение.

Модель ProLiant Compute DL320 Gen12 в форм-факторе 1U допускает установку одного процессора Intel Xeon 6, а также 2 Тb оперативной памяти DDR5 (16 слотов DIMM). Подсистема хранения данных может иметь следующую конфигурацию: 20хEDSFF, 8хSFF или 4х/10х/12хLFF. Возможен монтаж четырех GPU одинарной ширины или двух ускорителей двойной ширины. Допускается применение воздушного или жидкостного охлаждения.

ProLiant Compute DL340 Gen12 поставляется в формате 2U. Он рассчитан на один процессор Intel Xeon 6. Объем оперативной памяти может достигать 4 Тb в виде 16 планок DDR5. Накопители монтируются по схеме 20хEDSFF, 8хSFF или 12хLFF. Поддерживаются 6 видеокарт одинарной ширины или четыре графических ускорителя двойной ширины. Задействовано оптимизированное воздушное охлаждение со стандартными или высокопроизводительными комплектами радиаторов и вентиляторов.

ProLiant Compute DL360 Gen12 представляет собой двухсокетный сервер формата 1U, разработанный для высокопроизводительных вычислений, виртуализации, гибридных облачных сред и т.д. Он может комплектоваться до 8 Тb оперативной памяти DDR5 в 32 слотах и тремя графическими ускорителями одинарной ширины. Подсистема хранения может включать следующие накопители: 20хEDSFF, 10хSFF или 4хLFF. Возможно применение воздушного охлаждения, жидкостного охлаждения с замкнутым контуром и прямого жидкостного охлаждения.

Сервер ProLiant Compute DL380 Gen12 формата 2U также может оснащаться двумя процессорами и 8 Тb оперативной памяти DDR5. Заявлена поддержка до восьми графических ускорителей одинарной ширины или до трех карт двойной ширины. В зависимости от конфигурации могут монтироваться накопители стандарта EDSFF (х36), SFF (х24) или LFF (х12). Поддерживается воздушное и прямое жидкостное охлаждение.

Модель ProLiant Compute DL380a Gen12 в форм-факторе 4U создана для ресурсоемких задач с ускорением на базе GPU. Поддерживается установка до 16 карт одинарной ширины или до 8 карт двойной ширины, включая NVIDIA H200 NVL, H100 NVL, L4 и L40S. Сервер может нести на борту два процессора и до 4 Тb оперативной памяти DDR5 в виде 32 модулей. Могут быть установлены до 16 накопителей EDSFF или до 8 — SFF.

ProLiant Compute ML350 Gen12 — это двухсокетный башенный сервер для периферийных вычислений, а также малого и среднего бизнеса. Он поддерживает два процессора Intel Xeon 6 (до 86 ядер), до 8 Тb оперативной памяти DDR5 в 32 слотах, 8 графических ускорителей одинарной ширины или 4 — двойной ширины. Для накопителей доступны следующие варианты монтажа: до 12хLFF HDD/SSD с интерфейсом SAS/SATA, 24хSFF HDD/SSD с интерфейсом SAS/SATA, 16хSFF NVMe SSD, 24хSFF NVMe SSD или 12хEDSFF 3.S 1T.

Также в компании отмечают, что летом текущего года в новое семейство войдут blade-сервер HPE Synergy 480 и 4-процессорная модель ProLiant Compute DL580 Gen12. Все новинки получат систему управления iLO 7.

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