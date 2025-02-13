Qualcomm представил процессор Snapdragon 6 Gen 4 для бюджетных смартфонов

Компания Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 6 Gen 4 для бюджетных смартфонов в ценовом диапазоне 100–150 долларов. Это первый процессор Snapdragon 6-й серии, который будет производиться с использованием 4-нм техпроцесса компании TSMC. Чипы предыдущих поколений выпускались на 4-нм техпроцессе Samsung и 6-нм техпроцессе TSMC.

Кроме того, это первый чип в серии, использующий ядра центрального процессора на архитектуре ARMv9. В его состав входит одно главное ядро Cortex-A720 с частотой 2,3 GHz, три производительных Cortex-A720 с частотой 2,2 GHz и четыре энергоэффективных Cortex-A520 с частотой 1,8 GHz. Предыдущие поколения использовали архитектуру ARMv8 с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55.

Новый процессор получил значительные обновления по сравнению с предшественником Snapdragon 6 Gen 3. Он предлагает на 11% более быструю работу CPU и на 29% прирост быстродействия GPU. Компания не уточняет, какой именно GPU используется в новом процессоре. Кроме того, новый чип на 12% энергоэффективнее предшественника.

Snapdragon 6 Gen 4, помимо INT16 и INT8, первым в серии поддерживает вычисления в формате INT4. Это позволит оптимизированным ИИ-моделям с большим количеством параметров работать в ограниченном объеме оперативной памяти. Процессор поддерживает до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 с частотой до 3200 MHz, а также LPDDR4X с частотой 2133 MHz. Есть поддержка флеш-памяти UFS 3.1 и интерфейса USB-C 3.1, который позволяет подключать внешний дисплей с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Hz. Предусмотрена поддержка дисплеев с разрешением до 1080p+ и частотой обновления до 144 Hz.

Процессор включает в себя встроенный модем для 5G, обеспечивая скорость загрузки до 2.9 Гбит/с. Он также поддерживает Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 с aptX Adaptive. Snapdragon 6 Gen 4 предлагает возможности для работы с камерами, включая поддержку до 200 Мп и запись видео в формате 4K HDR с частотой до 30 кадров в секунду.

В ближайшие месяцы смартфоны на базе Snapdragon 6 Gen 4 представят компании Realme, Oppo и Honor.