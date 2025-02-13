Приложение Apple TV теперь доступно на Android-устройствах

Стриминговый сервис Apple TV был запущен в 2019 году и не был доступен на Android-смартфонах и планшетах — только на Android TV. Теперь мобильный клиент Apple TV можно скачать и на Android. Приложение уже доступно в Google Play, и оно оптимизировано даже для складных смартфонов.

«Приложение Apple TV для Android было создано с нуля, чтобы предоставить пользователям знакомый и интуитивно понятный интерфейс. Android-пользователи могут подписаться на Apple TV+ и MLS Season Pass, используя свою учетную запись Google», — сообщается в пресс-релизе компании.

Пользователям доступны только основные функции, при этом через Android-приложение не получится приобретать фильмы и сериалы, которые не входят в подписку Apple TV+. После скачивания приложение предлагает активировать пробную версию, которая позволит бесплатно пользоваться преимуществами подписки Apple TV+ в течение семи дней. Отдельно доступна подписка на MLS Season Pass — стриминговый сервис Apple, посвященный футболу.