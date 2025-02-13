spot_img
13 февраля, 2025
ДомойSoftwareМобильные приложенияПриложение Apple TV теперь доступно на Android-устройствах

Приложение Apple TV теперь доступно на Android-устройствах

Apple TV

Стриминговый сервис Apple TV был запущен в 2019 году и не был доступен на Android-смартфонах и планшетах — только на Android TV. Теперь мобильный клиент Apple TV можно скачать и на Android. Приложение уже доступно в Google Play, и оно оптимизировано даже для складных смартфонов.

«Приложение Apple TV для Android было создано с нуля, чтобы предоставить пользователям знакомый и интуитивно понятный интерфейс. Android-пользователи могут подписаться на Apple TV+ и MLS Season Pass, используя свою учетную запись Google», — сообщается в пресс-релизе компании.

Пользователям доступны только основные функции, при этом через Android-приложение не получится приобретать фильмы и сериалы, которые не входят в подписку Apple TV+. После скачивания приложение предлагает активировать пробную версию, которая позволит бесплатно пользоваться преимуществами подписки Apple TV+ в течение семи дней. Отдельно доступна подписка на MLS Season Pass — стриминговый сервис Apple, посвященный футболу.

Предыдущая статья
Представлены серверы HPE ProLiant Compute Gen12 на базе процессоров Intel Xeon 6700
Следующая статья
Лутер-шутер Borderlands 4 выйдет 23 сентября
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,973ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»