Apple разрешила переносить покупки в App Store между учетными записями

Компания Apple разрешила пользователям, имеющим несколько аккаунтов, переносить между ними купленный ранее контент — приложения, музыку и т.д. Новшество работает на iPhone и iPad на последних версиях ОС.

«Вы можете перенести приложения, музыку и другой контент, купленный у Apple на вторичной учетной записи Apple, на основную учетную запись Apple. Вторичная учетная запись Apple может быть учетной записью, которая используется только для покупок», — отмечает компания.

Для запуска миграции покупок нужно выполнить вход в обе учетные записи на одном устройстве iPhone или iPad (основная должна быть авторизована в iCloud, дополнительная — в меню настроек покупок контента). Далее перейти в «Настройки» → Apple Account → «Контент и покупки» → «Перенос покупок».

Есть несколько ограничений:

В настройках обоих аккаунтов должен быть указан один и тот же регион и подключена двухфакторная аутентификация;

С момента последней покупки должно пройти не менее 15 дней;

На аккаунте, который принимает приложение или контент, не должно оставаться непотраченных средств и незавершенных предзаказов.

На территории Евросоюза, Великобритании и Индии делиться покупками пока нельзя. Подробнее о нововведении можно узнать на официальном сайте компании.