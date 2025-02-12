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12 февраля, 2025
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Apple разрешила переносить покупки в App Store между учетными записями

Apple App Store

Компания Apple разрешила пользователям, имеющим несколько аккаунтов, переносить между ними купленный ранее контент — приложения, музыку и т.д. Новшество работает на iPhone и iPad на последних версиях ОС.

«Вы можете перенести приложения, музыку и другой контент, купленный у Apple на вторичной учетной записи Apple, на основную учетную запись Apple. Вторичная учетная запись Apple может быть учетной записью, которая используется только для покупок», — отмечает компания.

Для запуска миграции покупок нужно выполнить вход в обе учетные записи на одном устройстве iPhone или iPad (основная должна быть авторизована в iCloud, дополнительная — в меню настроек покупок контента). Далее перейти в «Настройки» → Apple Account → «Контент и покупки» → «Перенос покупок».

Есть несколько ограничений:

  • В настройках обоих аккаунтов должен быть указан один и тот же регион и подключена двухфакторная аутентификация;
  • С момента последней покупки должно пройти не менее 15 дней;
  • На аккаунте, который принимает приложение или контент, не должно оставаться непотраченных средств и незавершенных предзаказов.

На территории Евросоюза, Великобритании и Индии делиться покупками пока нельзя. Подробнее о нововведении можно узнать на официальном сайте компании.

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