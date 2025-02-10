Главой Nokia станет Джастин Хотард — топ-менеджер Data Center & AI Group в Intel

Финская компания Nokia, столкнувшись со снижением продаж оборудования 5G, планирует в ближайшие годы сделать сегмент центров обработки данных основным направлением развития бизнеса и роста выручки. Недавно Nokia подписала соглашение с провайдером сетевых решений Infinera о покупке его бизнеса за $2,3 млрд.

В связи с этим, Nokia заявила, что Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) уйдет с поста генерального директора и на его место 1 апреля будет назначен Джастин Хотард (Justin Hotard). Хотард в настоящее время является исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером Data Center & AI Group в Intel. Лундмарк возглавлявший Nokia с 2020 года, будет консультировать преемника до конца текущего года, а затем покинет компанию.

«У него большой опыт ускорения роста технологических компаний, а также обширные познания в области искусственного интеллекта и рынков центров обработки данных, которые являются критически важными областями для будущего роста Nokia», — заявила председатель Nokia Сари Балдауф (Sari Baldauf).