Согласно данным аналитической компании Canalys, мировые поставки планшетов в 2024 году выросли на 9,2%, достигнув 147,6 млн. единиц. Данный сегмент продолжает стабильно расти. При этом за четвертый квартал 2024 года было продано 39,9 млн. планшетов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидером глобального рынка является Apple – в 2024 году компания поставила 56,9 млн. планшетов, в результате чего ее рыночная доля составила 38,6%. Второе место заняла Samsung с 27,8 млн. проданных устройств, с долей рынка 18,8%. На третьем месте находится Huawei — она отгрузила 10,74 млн. планшетов, что составляет 7,3% от мировых поставок.

Компания Lenovo заняла четвертое место с 10,42 млн. поставленных планшетов и долей рынка 7,1%. Замыкает пятерку лидеров Xiaomi, реализовав 9,2 млн. устройств и заняв 6,2% рынка. Компания также продемонстрировала самый высокий рост объема поставок по сравнению с 2023 годом — 73,1%, благодаря чему она вытеснила планшеты Fire от Amazon из числа пяти крупнейших производителей.

По прогнозу аналитиков Canalys, в 2025 году спрос на планшеты вырастет в корпоративном сегменте, а продажи потребительских моделей, вероятно снизятся.