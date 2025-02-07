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8 февраля, 2025
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Bloomberg: Apple представит новый iPhone SE на следующей неделе

iPhone SE

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания Apple представит 4-ое поколение iPhone SE уже на следующей неделе.

Полноценной презентации не будет: компания планирует ограничиться анонсом на сайте. Ориентировочные даты — 10–14 февраля, а в продаже смартфон появится до конца текущего месяца.

По дизайну новая версия iPhone SE будет напоминать iPhone 14, у него не будет кнопки Home. Смартфон получит процессор Apple A18 с ИИ-функциями Apple Intelligence, разъем USB Type-C, один модуль камеры и поддержку Face ID для удобства и надежности аутентификации пользователя.

Согласно источнику, новый iPhone SE станет первым устройством Apple с модемом собственной разработки. Ожидается, что цена смартфона составит около $500. Текущая модель iPhone SE стоит в США $429.

Кроме того, в первой половине 2025 года Apple планирует запустить продажи MacBook Air с процессором M4, а также обновленных моделей iPad и iPad Air.

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