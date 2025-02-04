Counterpoint Research, международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка потребительской электроники, опубликовала отчет по мировым продажам смартфонов по итогам 2024 года. По оценкам аналитиков, шесть из десяти самых продаваемых смартфонов были изготовлены компанией Apple.

iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2024 году. На этой позиции он сменил iPhone 14, который возглавлял рейтинг 2023 года. Аналитики отметили, что на США и Китай пришлась почти половина глобальных продаж iPhone 15 в минувшем году.

iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro сменили своих предшественников на втором и третьем местах соответственно. По итогам 2024 года в топ-10 попали четыре смартфона Samsung. За исключением Galaxy S24 Ultra с ИИ-функциями, остальные модели бюджетные.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году смартфоны с поддержкой ИИ станут еще популярнее.