В Баку прошел региональный этап международной олимпиады World Scholar’s Cup (WSC)

C 25 по 26 января в Баку на площадке Европейско-Азербайджанской частной школы состоялся региональный этап международной олимпиады World Scholar’s Cup (WSC). WSC — это международная командная академическая программа, в которой ежегодно участвуют более 50000 студентов из более чем 65 стран мира и проводится полностью на английском языке.

Участие в олимпиаде приняло более 300 учеников из частных и государственных школ в трех возрастных категориях — CRIA DIVISION, JUNIOR DIVISION и SENIOR DIVISION. Среди них 12 учеников (4 команды) — из Landau School Local Curriculum, которые в общей сложности выиграли 25 золотых и 43 серебряных медали, а также 3 золотых кубка. Три команды из четырех прошли квалификацию и получили приглашение на глобальный раунд. Для участия они должны выбрать один из следующих городов: Сеул (Корея) с 25 по 30 июля, Доха (Катар) с 12 по 17 июня или Шэньчжэнь (Китай) с 8 по 13 августа. Победители глобального раунда получат право соревноваться в ежегодном Турнире чемпионов (Tournament Of Champions), организованным Ассоциацией международных отношений Йельского университета, который обычно проходит в ноябре в Йельском университете.

WSC состоит из четырех основных компонентов:

Team Debate. Команды из трех студентов участвуют в структурированных дебатах на различные темы. Это помогает участникам развивать навыки публичных выступлений и аргументации. Scholar‘s Challenge. Тест с выбором ответа, который охватывает широкий спектр предметов, проверяя знания студентов в таких областях, как наука, история, литература и искусство. Collaborative Writing. Команды работают вместе над письменными заданиями, что способствует развитию командной работы и навыков коммуникации. Team Bowl. Быстрый конкурс викторин, где команды соревнуются друг с другом, отвечая на вопросы на широкий спектр тем.

Программа была основана в 2006 году компанией DemiDec, которая выпускает учебные материалы для участников United States Academic Decathlon и сотрудничает с несколькими учебными академиями по всему миру. Участие в World Scholar’s Cup дает студентам возможность изучать разные предметы, улучшать навыки исследований и презентаций, а также участвовать в интеллектуальных дискуссиях со студентами со всего мира. Ее цель — мотивировать студентов открывать новые интересы и развивать навыки критического мышления в различных дисциплинах, включая науку, литературу, историю и искусство.