SoftBank и OpenAI создадут совместное предприятие для запуска ИИ-сервисов

Генеральный директор японской холдинговой компании SoftBank Group Масаёси Сон (Masayoshi Son) и глава ИИ-стартапа OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) объявили о создании в Японии совместного предприятия SB OpenAI Japan для предоставления услуг искусственного интеллекта корпоративным клиентам, сообщил Bloomberg.

Ожидается, что это будет самый масштабный проект по предоставлению ИИ-инструментов американского стартапа корпоративным клиентам за пределами США.

Компании будут владеть совместным предприятием в равных долях. Управлять совместным предприятием будет OpenAI и телекоммуникационное подразделение японского холдинга, в штат которого войдет 1000 человек из SoftBank. Они будут заниматься продвижением ИИ-решений OpenAI в различных отраслях экономики Японии, от производства автомобилей до розничной торговли. Входящие в холдинг компании, а также получающие от него инвестиции, такие как PayPay и LY Corp., будут ежегодно выплачивать OpenAI $3 млрд. за использование ее ИИ-технологий.

SoftBank планирует направить в ИИ-проект Stargate $15 млрд., а также ведет переговоры с OpenAI об инвестициях в стартап в пределах $15–25 млрд.