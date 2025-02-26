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26 февраля, 2025
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Intel представил серию процессоров Xeon 6300 для серверов начального уровня

Intel Xeon 6300

Компания Intel представила серию процессоров Xeon 6300, позиционируемые как серверные решения начального уровня. Новая серия Xeon 6300 основана на архитектуре Raptor Lake и представляет собой обновление линейки Xeon E-2400, выпущенной в декабре 2023 года. По словам Intel, по сравнению с предшественниками Xeon 6300 обеспечивают до 1,3 раза более высокую производительность.

В серию Xeon 6300 вошли восемь моделей процессоров с четырьмя, шестью и восемью ядрами, поддерживающих от восьми до шестнадцати виртуальных потоков. В чипах используются только производительные P-ядра. Процессоры предлагают базовые частоты от 2,7 GHz и максимальные частоты до 5,7 GHz.

Четырехъядерные модели получили по 12 Mb кэш-памяти L3, шестиядерные — 18 Mb кэша L3, а восьмиядерные модели — 24 Mb кэша L3. Номинальный показатель энергопотребления процессоров составляет от 55 Вт до 95 Вт. Чипы выполнены в корпусе под процессорный разъем LGA 1700.

Все процессоры серии Xeon 6300 поддерживают 128 Gb двухканальной оперативной памяти DDR5-4800 (ECC), до 15 портов USB 3.2, а также предлагают поддержку 16 линий PCIe 5.0 и до 24 линий PCIe 4.0. Поддержка AVX-512 отсутствует.

Цены новых процессоров Intel — от $199 до $545.

Стоит отметить, что компания AMD уже выпустила чипы EPYC 4004 на архитектуре Zen 4, предлагающие от четырех до шестнадцати ядер и поддержку AVX-512. Для сравнения: шестнадцати-ядерный AMD EPYC 4564P стоит $699, то есть обеспечивает более высокую производительность за соизмеримую цену.

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