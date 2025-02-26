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26 февраля, 2025
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Adobe выпустила приложение Photoshop для iOS

Adobe Photoshop iPhone

Компания Adobe выпустила Photoshop для платформы iOS. Упрощенная версия ПО под названием Photoshop Express доступна на мобильных устройствах с 2010 года, но Adobe утверждает, что новое приложение более мощное и предоставляет более широкий спектр знакомых возможностей Photoshop. Версию для Android-устройств планируют выпустить до конца 2025 года.

Новая версия графического редактора для iPhone включает широкий набор востребованных инструментов, аналогичных версии для ПК, и поддерживает генеративный ИИ. Бесплатная версия дает доступ ко многим инструментам редактирования Photoshop, включая Spot Healing Brush (Точечная восстанавливающая кисть), Tap Select (Выделить нажатием), слои, выделения, маски и функции для компоновки и смешивания изображений. Она также предоставляет ресурсы библиотеки Adobe Stock, напрямую интегрируется с приложениями Creative Cloud, такими как Adobe Express, Lightroom и Fresco, и включает в себя инструменты Generative Fill (Генеративная заливка) и Generative Expand (Генеративное расширение) на базе ИИ Adobe Firefly.

Adobe Photoshop iPhone

Есть и платные опции, премиум-план называется Photoshop Mobile and Web. Подписка стоимостью $7,99 в месяц или $68,99 в год включает доступ к более чем 20 тысячам шрифтов, расширенный доступ к инструментам Firefly, «Волшебной палочке», «Штампу», «Заливке с учетом содержимого» и другим возможностям. А также интеграцию с веб-версией Photoshop, и доступ к Generate Similar (Создать похожее) и Reference Image (Эталонное изображение) на веб-платформе.

Adobe не сообщила о каких-либо изменениях насчет Photoshop Express, который по-прежнему предлагается по подписке за $5 в месяц.

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