Huawei показала новое поколение автомобильного проекционного дисплея с дополненной реальностью

Компания Huawei представила новую версию автомобильного проекционного дисплея с дополненной реальностью под названием XHUD-AR. Новая система служит не только для показа информации о скорости и других показателях транспортного средства, но также идентифицирует и маркирует окружающие транспортные средства и пешеходов и адаптируется к ночному вождению.

Впервые компания представила проекционный дисплей с дополненной реальностью на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене, Германия. Модель AR-HUD позволяла получить эффект от просмотра 70-дюймового изображения с расстояния 7,5 м. Новая версия проекционного дисплея XHUD-AR поддерживает многомерное преобразование координат и подгонку под реальную сцену.

Главным усовершенствованием XHUD-AR является рендеринг в реальном времени, отслеживание цели и использование алгоритма анти-тряски, чтобы изображение оставалось стабильным на неровной дороге. Система также объединяет виртуальное и реальное пространство.

В настоящее время проекционные дисплеи Huawei используются в автомобилях SAIC, BAIC, Seres, Changan, Chery, BYD и JAC.