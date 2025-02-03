Figure собирается выпустить 100 тысяч роботов-гуманоидов в течение 4 лет

Компания Figure, занимающаяся созданием роботов общего назначения для различных производственных площадок и складов, подписала контракт на поставку роботов-гуманоидов с одной из крупнейших компаний США. Кроме того, было также заявлено о намерении выпустить 100 тысяч таких роботов в течение следующих 4 лет.

По словам генерального директора компании Бретта Адкока (Brett Adcock), сотрудничество с крупнейшими клиентами позволит Figure производить роботов в больших объемах, что снизит их себестоимость и ускорит сбор данных для обучения искусственного интеллекта. Первым клиентом Figure, о котором было объявлено в декабре, является компания BMW, имя второго пока держится в секрете.

По словам Адкока, ключевую роль в развитии роботов играет искусственный интеллект. «На прошлой неделе мы начали использовать нейронную сеть для потребностей нового клиента. Обучение с помощью ИИ является единственным возможным путем, так как написание алгоритмов вручную здесь невозможно», — отметил глава компании. Он также подчеркнул, что одной из главных целей является выполнение роботами задач с высокой скоростью и производительностью.

Недавно компания Figure была признана одним из двух лидеров среди 16 ведущих компаний в разработке эффективных и доступных роботов-гуманоидов. Первая модель Figure 01 была выпущена всего через 31 месяц после основания компании, следующая модель Figure 02 уже поставляется клиентам, а Figure 03 уже работает в лаборатории. В настоящее время компания не стремится к массовому расширению клиентской базы. Ее стратегия заключается в углублении сотрудничества с конкретными крупными клиентами.