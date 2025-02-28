Forza Horizon 5 для PlayStation 5 выйдет 29 апреля

Издательство Xbox Game Studios и студия-разработчик Playground Games объявили, что релиз Forza Horizon 5 на PlayStation 5 состоится 29 апреля. Владельцы Premium-издания смогут начать играть с 25 апреля.

По случаю объявления релиза был выпущен трейлер, в котором игрокам показывают некоторые из миров Forza Horizon 5. Владельцев PlayStation 5 ждет весь контент, который был выпущен для Forza Horizon 5 с момента релиза на РС и Xbox Series в 2021 году: около 900 автомобилей, более 40 тематических обновлений, два дополнения и много других материалов.

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На консолях Sony в игре будет два графических режима: с 30 fps и 60 fps. На PS5 Pro в режиме «Качество» появится поддержка трассировки лучей для отражений автомобилей в гонках и свободных заездах, а в режиме «Производительность» будет повышенная детализация. Игра будет поддерживать кроссплей — игроки на PlayStation 5 смогут объединяться и соревноваться с игроками с других платформ. С запуском на PlayStation 5 в Forza Horizon 5 появится новый стадион Horizon Stadium Circuit и 11 локаций Evolving Worlds, которые ранее добавляли в игру только на ограниченное время.

Прием предварительных заказов уже стартовал. Цена стандартного издания составляет 60 долларов, Deluxe — 80 долларов, а Premium — 100 долларов.