Оскароносный скам: онлайн-мошенники пытаются украсть данные и деньги у киноманов

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили две актуальных скам-схемы, связанные с кинолентами «Конклав», «Анора», «Злая», «Бруталист».

Перед церемонией вручения премии «Оскар» проявляют активность онлайн-мошенники. Они создают скам-ресурсы, в том числе на русском языке, чтобы выманивать платёжные данные пользователей. Для бесплатного просмотра фильмов, номинированных в этом году на престижную награду, злоумышленники просят потенциальных жертв выполнить определённые действия.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили две актуальных скам-схемы, связанные, в частности, с кинолентами «Конклав», «Анора», «Злая», «Бруталист».

На одном ресурсе, по заявлению его авторов, можно посмотреть громкую премьеру, если получить код в специально созданном боте в мессенджере. Если ввести этот код, появится уведомление о необходимости оформить подписку, а для этого требуется указать свои платёжные данные. Таким образом злоумышленники собирают финансовую информацию. Кроме того, если бот не удалить, он будет присылать скам-предложения.

На другом портале мошенники заманивают желающих увидеть фильмы-номинанты предложением посмотреть кино без рекламы. Для этого просят ввести номер телефона — на него приходит пароль, который якобы позволяет отключить рекламу. Но на самом деле, если ввести пароль, следующим действием пользователю опять же предложат оформить подписку. Соответственно, он может потерять и платёжные данные, и деньги попадут в руки мошенников, но фильм так и не увидит.