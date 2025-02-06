Epic Games Store отдает бесплатно приключение Beyond Blue и стратегию Humankind

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Beyond Blue и Humankind. Акция действует до 13 февраля 20:00 по бакинскому времени.

Beyond Blue — морское приключение, действие которого разворачивается в недалеком будущем. Игра была вдохновлена документальным сериалом BBC «Голубая планета II» о природе. Релиз Beyond Blue состоялся в 2020 году, игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Humankind — это историческая стратегия от Amplitude Studios. Игрокам необходимо развивать человечество – от древних времен до современности. Humankind вышла в 2021 году, игра не сыскала популярности среди геймеров, она так и остается со смешанными пользовательскими отзывами.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст гоночный симулятор F1 2024 и набор косметических предметов для Apex Legends.