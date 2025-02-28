Epic Game Store дарит своим пользователям адвенчуру Mages of Mystralia

В Epic Game Store можно бесплатно забрать фэнтезийную адвенчуру Mages of Mystralia. Акция действует до 6 марта 20:00 по бакинскому времени.

Релиз Mages of Mystralia состоялся в 2017 году. Сюжет игры рассказывает о молодой девушке, которая пытается взять под контроль свои магические силы. В Steam у игры 86% положительных отзывов.

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На следующей неделе в Epic Games Store состоится раздача инди-файтинга Them’s Fightin’ Herds. Копытные персонажи, сражаются друг с другом, чтобы найти чемпиона, достойного получить волшебный ключ, который защитит их мир от хищников.