Microsoft намерен завершить работу Skype в конце этой весны

В коде в свежей тестовой сборке приложения для Windows появилась скрытая строка: «начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams». На это обратил внимание ресурс XDA Developers.

Других подробностей нет, но уже этого достаточно для предположения, что Microsoft намерен завершить работу Skype. Когда-то сервис был очень популярным, но теперь им почти никто не пользуется.

Релиз Skype состоялся в 2003 году, в 2011-м его приобрел Microsoft за $8,5 млрд. и пытался интегрировать его во многие свои продукты, включая Windows, Windows Phone и Xbox. Компания несколько раз обновляла сервис, но в последнее время практически забросила его. Большинство пользователей перешло на более современные платформы, такие как Telegram, WhatsApp, iMessage и Discord.

В 2017 году компания запустила сервис Teams, и с тех пор активно продвигает его. Microsoft, видимо, будет поощрять переход пользователей Skype в Teams, хотя старой платформой теперь пользуются преимущественно частные лица. Возможно, уже в ближайшее время пользователи Skype увидят уведомление о предстоящем завершении его работы после очередного обновления Windows. Официальных комментариев от Microsoft о закрытии сервиса пока не поступало.