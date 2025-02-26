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26 февраля, 2025
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ASUS TUF Gaming VG27AQ3AZ: игровой монитор разрешением 1440p с поддержкой ELMB Sync

ASUS TUF Gaming VG27AQ3AZ

В ассортименте компании ASUS появился новый монитор под названием TUF Gaming VG27AQ3AZ. IPS-матрица монитора с разрешением 2560×1440 пикселей поддерживает частоту обновления 180 Hz. Типичная яркость составляет всего 250 нит, в спецификации заявлен охват 130% sRGB.

ASUS TUF Gaming VG27AQ3AZ

Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также ASUS ELMB Sync, что должно уменьшить размытость изображения в динамичных сценах и эффективно предотвратить появление разрывов и остаточных изображений. Время отклика составляет 1 мс GtG.

TUF Gaming VG27AQ3AZ оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 2 Вт каждый. Имеется один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников. В остальном монитор не обладает обширным набором функций, например, нет ни USB-концентратора, ни даже KVM-переключателя.

Информации о цене и доступности монитора ASUS TUF Gaming VG27AQ3AZ на данный момент нет.

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