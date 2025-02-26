Intel представил серверные процессоры с высокой производительностью Xeon 6700P и 6500P

Компания Intel представила новые модели серии серверных процессоров Xeon 6, запущенной в сентябре прошлого года. Это процессоры Xeon 6700Р и Xeon 6500Р поколения Granite Rapids, в основу которых положены производительные P-ядра. Они обеспечивают высокую производительность и эффективность в широком спектре применения, включая центры обработки данных, сети, периферийные вычисления и ПК. По производительности новые модели немного уступают флагманской Xeon 6900P.

Конфигурация Xeon 6700P включает в себя от 8 до 86 процессорных ядер с поддержкой многопоточности, а Xeon 6500P — от 12 до 32 процессорных ядер. В зависимости от модификации чипы могут устанавливаться в одно-, двух-, четырех- и восьмисокетные серверы. Показатель TDP варьируется от 150 до 350 Вт. Для сравнения: решения Xeon 6900P насчитывают до 128 ядер и обладают TDP до 500 Вт, но могут применяться только в одно- и двухсокетных машинах.

Процессоры Xeon 6700Р и Xeon 6500Р поддерживают восемь каналов памяти DDR5-6400 или MRDIMM-8000 (не все модели). Объем кеша L3 варьируется от 48 до 336 Mb. Поддерживаются 88 линий PCIe 5.0 (136 линий у модификаций для односокетных серверов), а также до четырех линий UPI 2.0. Максимальная тактовая частота в режиме Turbo составляет 4,3 GHz. Реализованы расширения AVX-512 (Advanced Vector Extensions), AMX (Advanced Matrix Extensions) и другие.

Как утверждает Intel, новые процессоры в 1,4 раза превосходят по производительности аналогичные модели Xeon 5 и в полтора раза — процессор AMD Epyc 5-го поколения.