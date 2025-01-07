Intel представил мобильные процессоры Core Ultra 200H/200HX

На выставке CES 2025 компания Intel представила мобильные процессоры Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX), предназначенные для премиальных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Также были представлены Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) для игровых ноутбуков массового сегмента. Как заявляет компания, новые процессоры обеспечивают лучшую в отрасли производительность, эффективность и возможности платформы, а также значительное снижение энергопотребления. Процессоры повышают уровень мобильного творчества и обеспечивают геймерам захватывающий опыт, подкрепленный мощным ускорением ИИ.

В серию Intel Core Ultra 200HX вошли шесть моделей процессоров, в максимальной конфигурации они содержат восемь производительных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер. Встроенный NPU обеспечивает производительность 13 TOPS, что не позволяет отнести новинки к классу устройств Copilot Plus PC, но вполне достаточно для ускорения работы базовых ИИ-функций.

Core Ultra 200HX обеспечивают примерно на 5% более высокую однопоточную производительность и на 20% более высокую многопоточную производительность по сравнению с чипами серии Raptor Lake-H Refresh. Новые процессоры предлагают поддержку как минимум одного интерфейса PCI Express 5.0 x16 для дискретной графики, поддержку двух NVMe (один PCIe 5.0 и один PCIe 4.0), широкую шину чипсета с DMI 4.0 x8 и Thunderbolt 4.

Ожидается, что первые устройства на базе процессоров Core Ultra 200HX появятся к концу первого квартала 2025 года.

В линейку Intel Core Ultra 200H вошли пять моделей процессоров, максимальная конфигурация ядер — 6P+8E+2LP E. Серия оснащена графикой Intel Arc c 8 ядрами Intel Xe с расширением Intel Xe Matrix Extensions (XMX) для ускорения ИИ, что обеспечивает повышение игровой производительности до 22% по сравнению с процессорами предыдущего поколения серии H. В рамках всей платформы новинки обеспечивают до 99 TOPS при использовании графического процессора (GPU), центрального процессора (CPU) и блока нейронной обработки (NPU). Intel заявляет, что однопоточная, многопоточная и графическая производительность процессоров Core Ultra 200H более чем на 15% выше, чем у Meteor Lake-H.

Системы на базе серии Intel Core Ultra 200H будут доступны с февраля 2025 года.