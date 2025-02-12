Christie’s проведет аукцион произведений искусства, созданных с помощью ИИ

Старейший аукционный дом в мире Christie’s объявил о проведении выставки-аукциона, полностью посвященной произведениям искусства, созданным с использованием искусственного интеллекта.

Выставка, получившая название Augmented Intelligence, начнется 20 февраля в нью-йоркской галерее Christie`s Rockefeller Center. На ней будут представлены работы таких художников, как Мэт Драйхерст (Mat Dryhurst), который также является основателем стартапа в области искусственного интеллекта Spawning AI. Центром экспозиции станет робот, рисующий картины в режиме реального времени. В Christie`s заявляют, что аукцион призван продемонстрировать, «как искусственный интеллект может расширить возможности художников и открыть новые горизонты в творчестве».

Объявление о выставке уже вызвало неоднозначную реакцию в художественном сообществе. В социальных сетях многие указали на то, что генеративные ИИ-модели, например, DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion, обучались на произведениях художников без их согласия, а Christie`s, возводя эти работы в культ, игнорирует права и интересы художников.

Открытое письмо с призывом отменить аукцион уже собрало более 5000 подписей. В письме подчеркивается, что нелицензированное использование работ художников моделями искусственного интеллекта представляет собой значительную и несправедливую угрозу их средствам к существованию.

Сами организаторы не считают, что сделали что-то неэтичное, они утверждают, что все авторы работ, готовящихся к показу на выставке, обладают «прочными, устоявшимися многопрофильными художественными практиками», и используют нейросети только для улучшения своих произведений, на которых и проходили обучение ИИ-алгоритмы.