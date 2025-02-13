Adobe запустила открытое тестирование Firefly — генератора видео по текстовым запросам

Компания Adobe объявила о начале открытого бета-тестирования генератора видео Firefly Video, представленного в сентябре прошлого года. Опробовать его можно в новом разделе Firefly на сайте компании.

Ранее генератор видео был доступен как функция Generative Extend в бета-версии видеоредактора Premiere Pro — он добавлял небольшие фрагменты в начале или конце отснятого материала. Теперь появился новый инструмент под названием Generate Video, который создает видео по текстовому описанию или статическому изображению. Можно изменять или задавать направление работы ИИ: имитировать стили, а также корректировать результаты с помощью «средств управления камерой».

Вначале генератор создавал видеоролики в разрешении 720p, теперь поддерживается 1080p с частотой 24 кадра в секунду. Максимальная продолжительность генерируемого видео составляет 5 секунд, а создание ролика занимает от 90 секунд. Adobe также разрабатывает дополнительные версии системы: одна предложит меньшее разрешение и будет использоваться для «создания идей», а другая сможет генерировать видео в 4K.

Кроме того, Adobe запустила платную подписку на ИИ Firefly. Тариф Firefly Standard за $9,99 в месяц предусматривает 2000 «кредитов», которых хватит на генерацию до 20 пятисекундных видео в разрешении 1080p. Firefly Pro стоит от $29,99 и предоставляет 7000 «кредитов» — достаточно для создания до 70 роликов. Обработка растровой и векторной графики для подписчиков Firefly доступна в неограниченном объеме.