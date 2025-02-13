Обновление Telegram: ИИ-поиск стикеров, улучшения для видеозаписей и многое другое

Telegram получил февральское обновление, в котором появилось много полезных нововведений. В мессенджере теперь можно использовать искусственный интеллект для поиска по миллионам стикеров, копировать ссылки на определенный момент видео, устанавливать обложки для видеозаписей, оставлять звездные реакции от имени каналов и другие новшества.

Поиск с помощью ИИ по миллионам стикеров

В декабре прошлого года пользователи получили возможность искать стикеры и эмодзи с помощью ИИ, для того, чтобы быстро находить нужное среди более 40 000 изображений из официальных наборов от художников Telegram. С обновлением результаты поиска включают миллионы стикеров и эмодзи, загруженных пользователями Telegram. Поиск доступен на 29 языках.

Ссылки на определенный момент видео

Теперь можно поделиться в чатах Telegram или на других платформах ссылками на текущий момент в той или иной видеозаписи. При нажатии на такую ссылку видео открывается в Telegram и воспроизводится с указанного момента.

Обложки для видеозаписей в каналах

Как и при создании видеоисторий, при публикации видеозаписей в канале теперь можно устанавливать любой кадр в качестве обложки. В видеоредакторе также можно добавить в видео текст, стикеры, эмодзи и другие элементы.

Воспроизведение видеозаписей с момента остановки

При просмотре видеозаписей плеер автоматически запоминает, на чем пользователь остановился, когда он к нему вернется, воспроизведение продолжится с того же места.

Звездные реакции от имени канала

Пользователи могут поддерживать авторов контента напрямую с помощью звездных реакций на публикации в каналах. Теперь звездные реакции можно оставлять от имени одного из своих каналов. Доступен анонимный режим — пользователь может скрыть свое имя перед отправкой реакции.

Похожие боты

В профилях ботов теперь отображается список похожих ботов — по аналогии с похожими каналами.