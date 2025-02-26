Расширенный голосовой режим ChatGPT стал доступен бесплатно для всех пользователей

Компания OpenAI запустила бесплатную версию Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini для ChatGPT. Воспользоваться расширенным голосовым режимом теперь может любой пользователь, в том числе не имеющий платной подписки.

OpenAI отмечает, что естественный темп и тон разговора GPT-4o mini аналогичны версии GPT-4o, но при этом эффективность больше в отношении вычислительных ресурсов.

Для того, чтобы начать разговор с помощью Advanced Voice Mode, требуется нажать на значок в правом нижнем углу экрана. После откроется специальный интерфейс, где можно включить или выключить микрофон, а также завершить разговор по мере необходимости.

Без платной подписки есть ежедневные ограничения по времени на использование аудиовхода и аудиовыхода. Разговор автоматически завершится при достижении лимита, при этом пользователь получит предупреждение, когда останется 3 минуты.