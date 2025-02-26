spot_img
26 февраля, 2025
ДомойAI / MLРасширенный голосовой режим ChatGPT стал доступен бесплатно для всех пользователей

Расширенный голосовой режим ChatGPT стал доступен бесплатно для всех пользователей

ChatGPT

Компания OpenAI запустила бесплатную версию Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini для ChatGPT. Воспользоваться расширенным голосовым режимом теперь может любой пользователь, в том числе не имеющий платной подписки.

OpenAI отмечает, что естественный темп и тон разговора GPT-4o mini аналогичны версии GPT-4o, но при этом эффективность больше в отношении вычислительных ресурсов.

Для того, чтобы начать разговор с помощью Advanced Voice Mode, требуется нажать на значок в правом нижнем углу экрана. После откроется специальный интерфейс, где можно включить или выключить микрофон, а также завершить разговор по мере необходимости.

Без платной подписки есть ежедневные ограничения по времени на использование аудиовхода и аудиовыхода. Разговор автоматически завершится при достижении лимита, при этом пользователь получит предупреждение, когда останется 3 минуты.

Предыдущая статья
Adobe выпустила приложение Photoshop для iOS
Следующая статья
Intel представил серверные процессоры с высокой производительностью Xeon 6700P и 6500P
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,970ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»