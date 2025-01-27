В Telegram появились коллекционные подарки в статусах, отправка подарков в блокчейн и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное обновление, в котором стали доступны расширенные возможности управления подарками. Появились коллекционные подарки в статусах, отправка подарков в блокчейн, подарки для каналов и многое другое.

Коллекционные подарки в статусах

Обычные подарки, которые были конвертированы в коллекционные, теперь можно использовать в качестве уникальных эмодзи-статусов.

Фон и узор подарка в этом случае становятся цветом и фоновым узором профиля, а сам подарок окружен мерцающими звездами.

Отправка подарков в блокчейн

Теперь подарки, так же, как и коллекционные публичные имена и номера телефонов, можно передавать или выставлять на аукцион с помощью блокчейна TON. Таким образом владельцы смогут сохранять контроль над коллекционными подарками, даже если потеряют доступ к аккаунту в Telegram или удалят его.

Помещение подарка в TON-кошелек также позволит использовать преимущества сторонних сервисов, таких как аукционные сайты или платформы, которые предоставляют дополнительные возможности для коллекционных предметов.

Подарки для каналов

Подарок теперь можно отправить не только пользователю, но и каналу в Telegram. Полученные подарки появляются в профиле канала. Перед отправкой его можно за небольшое количество звезд улучшить, а получатель превратит его в уникальный коллекционный предмет.

Владельцы каналов могут передавать полученные подарки другим пользователям и каналам или выставлять их на аукцион в блокчейне. Это позволит авторам контента и благотворительным организациям собирать средства на свои проекты или значимые инициативы. Функция может быть доступна не сразу, она подключается постепенно для пользователей из разных регионов.

Публикация подарков в историях и ссылки на подарки

Пользователи теперь могут поделиться коллекционными подарками в историях, чтобы продемонстрировать анимации и редкие характеристики произведений цифрового искусства.

У каждого коллекционного подарка теперь есть уникальная ссылка формата t.me/nft, которую можно отправить друзьям или опубликовать в канале.

Фильтры для подарков в профилях каналов

На новой вкладке «Подарки» в профилях каналов можно воспользоваться фильтрами. С их помощью подарки можно отсортировать по цене, наличию коллекционного статуса, дате получения, а также выпуску в ограниченном или неограниченном количестве.

Администратор канала может настроить уведомления о получении подарков.