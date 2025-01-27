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28 января, 2025
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«Nar» оказал поддержку в организации профессионального обучения для людей с нарушениями речи и слуха

В рамках своей приверженности развитию инклюзивного общества «Nar» в сотрудничестве с Общественным объединением «Поддержка глухих» успешно завершил профессиональное обучение по специальности дизайнер-модельер для людей с нарушениями речи и слуха. Трехмесячные курсы собрали 10 участников в возрасте от 18 до 40 лет.

В ходе программы участники получили возможность освоить новую профессию, интегрироваться в общество, раскрыть свой творческий потенциал и построить независимую карьеру. На обучении были рассмотрены практические аспекты профессии дизайнер-модельера, такие как выбор тканей, создание эскизов и подготовка готовой продукции. Программа, включающая как практические, так и теоретические знания, создает основу для успешного продолжения профессиональной деятельности участников в будущем.

Считая социальную ответственность одним из основных направлений своей деятельности, «Nar» реализует значимые проекты в сферах инклюзии, образования и регионального развития. Продолжая поддерживать социальные инициативы для людей с ограниченными возможностями, оператор мобильной связи стремится внести вклад в создание общества равных возможностей для каждого.

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