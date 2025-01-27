Акции многих технологических компаний упали из-за успеха китайского конкурента ChatGPT

Акции технологических компаний в ряде стран мира рухнули после того, как китайский стартап DeepSeek представил новую модель искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Приложение чат-бота DeepSeek возглавило чарт бесплатных загрузок на iPhone в США и является одним из самых скачиваемых в Google Play Store. По мощности ИИ-модель R1 близка к ChatGPT, но она была разработана со значительно меньшими средствами. Для обучения модели стартапу потребовалось всего 2048 графических процессоров H800 от Nvidia и 5,6 млн. долларов, что в разы меньше затрат OpenAI и Google. Будучи китайской моделью, R1 зацензурирована и не отвечает на некоторые запросы – отклоняет вопросы о площади Тяньаньмэнь, президенте Си Цзиньпине или возможности вторжения Китая на Тайвань.

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на фоне опасений, что модели ИИ от DeepSeek могут подорвать технологическое лидерство США. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 утром 27 января упали на 3,2%, на S&P 500 — на 1,9%. Акции европейского производителя чипов ASML Holding в Амстердаме — на 10%, до €630,1. Акции Nvidia, которые торгуются в Германии, потеряли 9,35% и стоят €125. На премаркете на Nasdaq бумаги дешевеют на 9,8%. Акции Microsoft снижаются на 4,4% на премаркете. Акции производителя чипов ARM теряют 8,2%, Qualcomm — 2,4%. Акции тайваньской TSMC на премаркете в США теряют 8,3%. Акции японского производителя чипов Advantest, партнера Nvidia, в Токио упали на 8,6% к закрытию торгов 27 января.

Эксперты связывают падение курсов криптовалют, которые привязаны к фондовому рынку, с запуском ИИ-модели от DeepSeek. Биткоин (BTC) и эфир (ETH) резко обвалились до 98 тыс. долларов и 3 тыс. долларов соответственно, причем падение продолжается. Еще несколько дней назад биткоин стоил на 10 тыс. долларов больше.

Акции китайских технологических компаний, связанных с DeepSeek, напротив, выросли на торгах в понедельник. Акции IT-компании Merit Interactive в Китае выросли на 20% к окончанию торгового дня. Акции Tencent в Гонконге выросли на 1,3%, Alibaba — на 2,95%. Индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает динамику китайских акций в Гонконге, к закрытию торгов вырос на 1%.

На прошлой неделе DeepSeek выпустил R1 — большую языковую модель с открытым исходным кодом, которая предназначена для решения сложных задач. Заявляется, что модель сопоставима с OpenAI o1, специалисты же считают, что технология DeepSeek пока отстает от OpenAI и Google, но называют ее ближайшим конкурентом. Главная особенность состоит в том, что DeepSeek добился такого результата, используя менее продвинутые чипы и в меньшем количестве, а также пропуская некоторые шаги, которые разработчики из США считали необходимыми. Венчурный инвестор Марк Андрессен, назвал R1 «одним из самых удивительных и впечатляющих прорывов», сравнимых с запуском первого спутника в 1957 году.

Успех DeepSeek посеял сомнения в Кремниевой долине и заставил инвесторов задуматься, обоснованы ли огромные траты на разработку ИИ. DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами, и это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок, которая держится на больших расходах малого числа крупных компаний, отмечает управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг.