В Китае стартуют продажи обновленной Tesla Model Y

В марте в Китае стартуют продажи обновленной версии электрического кроссовера Tesla Model Y. Электромобиль стал дороже, но получил ряд важных улучшений в характеристиках и оснащении. Передняя часть кузова получила новый капот, бампер и светотехнику. Кроме того, в бампере появилась фронтальная камера, которая помогает точнее парковаться в автоматическом режиме и в целом передвигаться на автопилоте. Эта оптика выполнена в дизайне Cybertruck и такси Cybercab, как и передние фары, расположенные в виде сплошной светодиодной полосы. Светодиодные противотуманные фары расположились в специальных нишах под основной оптикой.

Оптика сзади также получила сплошную светодиодную полосу, но красного цвета. Кроссовер также оснащается системой регулируемой атмосферной подсветки в салоне. Интерьер Tesla Model Y после обновления перешёл на использование более качественных материалов, сидения стали более удобными и получили вентиляцию, а улучшенная шумоизоляция, помимо прочего, достигается и за счет использования более толстых стекол.

Обновленная Tesla Model Y предлагается пока только в двух модификациях: базовой заднеприводной и полноприводной с увеличенным запасом хода. В первом случае на задней оси располагается единственный тяговый электродвигатель мощностью 220 кВт, который сократил время разгона до 100 км/ч до 5,3 с. Такая машина оснащается тяговой батареей емкостью 62,5 кВт ч, обеспечивающей запас хода 593 км по циклу CLTC, что на 39 км больше, чем у кроссовера предыдущего поколения. Предельная мощность зарядной станции у заднеприводной Tesla Model Y ограничена 170 кВт. В Китае такой кроссовер предлагается по цене от 35940 долларов.

Полноприводный вариант Tesla Model Y после обновления в Китае подорожал до 41395 долларов. Эта модель оснащается двумя тяговыми электродвигателями мощностью 137 кВт (спереди) и 194 кВт (сзади), время разгона до 100 км/ч у него сократилось до 4,3 с. Тяговая батарея емкостью 78,4 кВт ч обеспечивает запас хода 719 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядной станции, к которой имеет смысл подключать полноприводную версию Tesla Model Y, достигает 250 кВт. Запас хода при этом можно увеличить на 250 км всего за 15 минут.

С точки зрения бортовой автоматики новая Tesla Model Y оснащается новейшим комплексом аппаратного обеспечение AI4 четвертого поколения, а дополнительная камера в переднем бампере должна обеспечить повышенную точность маневрирования и компенсировать отказ от дополнительных датчиков.

Сроки появления обновленной Tesla Model Y в Европе и США будут зависеть от начала локальной сборки в Германии и Техасе соответственно.