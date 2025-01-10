Представлены портативные консоли Acer Nitro Blaze 8 и Blaze 11 на Ryzen 7 8840HS

Компания Acer расширила портфолио портативных игровых устройств, представив на CES 2025 две новые модели Nitro Blaze 11 и Blaze 8. Оба устройства работают на базе процессора AMD Ryzen 7 8840HS, оснащены графикой Radeon 780M, а также поддерживают технологии Radeon Super Resolution и AMD FidelityFX Super Resolution. Объем оперативной памяти LPDDR5x-7500 составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя — до 2 Tb. Специальное приложение Acer Game Space упрощает управление и доступ к популярным играм и приложениям.

Модель Acer Nitro Blaze 8 оборудована 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления до 144 Hz и яркостью 500 нит. У модели Nitro Blaze 11 диагональ IPS-дисплея составляет 10,95 дюйма при том же разрешении и частоте 120 Hz. Значение яркости такое же – 500 нит. Старшая модель получила съемные контроллеры в стиле Legion Go.

Обе консоли оснащены двумя портами USB Type C (один USB4 и один USB 3.2), есть полноразмерный порт USB 3.2 Type-A и слот для карт памяти microSD. Кроме того, триггеры и джойстики оснащены эффектом Холла, что обеспечивает большую долговечность и возможность настройки. В оснащение новинок также входят аккумулятор на 55 Втч, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и встроенные стереодинамики. Вес младшей модели составляет 750 гр, а старшей — 1,050 гр.

Acer Nitro Blaze 8 и Nitro Blaze 11 поступят в продажу во втором квартале 2025 года по цене от $899 и $1099 соответственно.