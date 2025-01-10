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10 января, 2025
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Персонализированные предложения теперь в приложении «Azercell»!

Azercell

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана продолжает совершенствовать цифровой опыт своих абонентов, расширяя технологические возможности собственного приложения. Благодаря новому функционалу пользователи Azercell могут легко ознакомиться с персонализированными предложениями и воспользоваться ими прямо в приложении.

Новая возможность стала результатом интеграции приложения Azercell с платформой управления ценностью клиента (CVM, Customer Value Management). В разделе «Выгода» абоненты могут найти специально подготовленные для них предложения и акции, учитывающие их индивидуальные предпочтения. Упрощенный процесс активации позволяет активировать предложения не только через SMS, но и напрямую через приложение.

Напомним, что клиентоориентированное приложение «Azercell» для устройств на базе операционных систем iOS и Android можно скачать в AppStore и Google Play.

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