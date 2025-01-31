Astana Hub подводит итоги 2024 года: рекордные достижения и перспективы для будущего

Крупнейший технопарк Центральной Азии Astana Hub успешно завершил 2024 год, демонстрируя значительный рост по всем ключевым показателям. В течение года резиденты технопарка привлекли более $177 млн инвестиций, увеличив экспорт IT-услуг до $481,5 млн и достигнув общего дохода в $1,3 млрд. Количество созданных рабочих мест в IT-сфере превысило 28 000, что отражает устойчивый рост и значимый вклад в экономику страны.

Astana Hub активно способствует развитию экосистемы для IT-бизнеса, поддерживая стартапы на всех этапах их развития. За 2024 год к числу участников присоединились более 500 компаний, что увеличило общее количество зарегистрированных в технопарке IT-компаний до 1600, включая более 425 с иностранным участием. Значительные инвестиции были привлечены такими компаниями, как CITIX, Hero’sJourney, Higgsfield AI, также среди перспективных стартапов, успешно масштабирующихся на международные рынки, выделяются Arlan Biotech, GoDays, Zypl.ai, CerebraAI, CodiPlay, ApartX, Biometric, Parqour, Grand Mobile, Kwaka, Beksar, Alaqan, ZebraEye, и другие.

«IT-отрасль демонстрирует впечатляющий рост на фоне других секторов экономики. В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, инвестиции увеличились на 40%, экспорт IT-услуг — на 52%, общий доход отрасли вырос на 48%, а количество созданных рабочих мест увеличилось на 12%. Такой рост стал возможен, в том числе, благодаря эффективной государственной поддержке, ориентированной на развитие человеческого капитала. За 5 лет государство инвестировало около 15 млрд тенге в Astana Hub, получив 1,5 трлн тенге дохода IT-отрасли и 1,1 млрд долларов чистой экспортной выручки. При минимальных вложениях IT-сектор показывает колоссальный рост и оказывает мультипликативный эффект на всю экономику Казахстана», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

В 2024 году Astana Hub успешно продолжил реализацию ключевых акселерационных программ, предоставив стартапам больше возможностей для выхода на мировые рынки и привлечения инвесторов: Silkway Accelerator, созданный совместно с Google for Startups, ускорил рост проектов и расширил их присутствие на новых рынках; Hero Training, реализованный в партнерстве с Draper University, открыл доступ к масштабированию в Кремниевой долине; Scalerator помог казахстанским стартапам выйти на рынки Юго-Восточной Азии и MENA. В рамках этих программ в прошлом году 49 участников технопарка успешно масштабировались на международные рынки, подтвердив конкурентоспособность казахстанских IT-компаний и их готовность к укреплению позиций на глобальной арене.

Экспортный потенциал IT-компаний Казахстана усилили акселерационные программы AlchemistX и Silicon Valley Residency Program, запущенные при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Всемирного банка и проекта FPIP. В рамках этих программ 22 стартапа из Центральной Евразии продемонстрировали значительные успехи в Кремниевой долине и привлекли $1,4 млн инвестиций.

Участники программы Global Outsourcer также показали хорошие результаты, заключив за три месяца 98 экспортных контрактов на сумму $355 тысяч с клиентами из 24 стран, включая США, Великобританию, Германию, Канаду и ОАЭ. Для сравнения, в 2023 году эта программа завершилась с 69 контрактами на сумму более $158 тысяч.

В 2024 году был запущен новый фонд Astana Hub Ventures, который станет важным инструментом для поддержки и развития местных стартапов. Фонд объемом $10 млн ориентирован на инвестиции как в стартапы Казахстана, так и в проекты из Центральной Азии и зарубежных стран, с особым вниманием к выпускникам программ Astana Hub.

В 2024 году, в рамках поручения Президента, были запущены программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency, предоставляющие иностранным специалистам и компаниям удобный процесс получения электронной визы и вида на жительство. Эти инициативы способствуют привлечению крупных международных компаний, которые развивают регионы, создают рабочие места и делятся опытом в области конкурентоспособных IT-разработок и ведения бизнеса. Известно, что в Astana Hub размещаются офисы крупных международных компаний, таких как Playrix, TikTok, inDrive, EPAM, Glovo, Presight.ai. В 2024 году инфраструктура технопарка была усилена признанными игроками рынка, включая Яндекс, Telegram, Higgsfield, Naimi.kz, Funtyx Games и другие.

В 2024 году крупнейшие технопарки Центральной Азии — Astana Hub и IT Park Uzbekistan — объединили усилия под единым брендом Central Asian Innovation Hubs для развития стартап-экосистемы и продвижения инновационного потенциала на мировой арене. В рамках сотрудничества 39 стартапов из Казахстана и Узбекистана были представлены на ключевых международных технологических событиях, включая INMerge Innovation Summit в Баку, Web Summit 2024 в Лиссабоне и TechCrunch Disrupt 2024 в Сан-Франциско.

Astana Hub активно развивает экосистему в регионах Казахстана. В 2024 году IT-хабы были запущены в 6 регионах страны, и на сегодняшний день под управлением технопарка функционируют 18 областных центров. В Qostanai Hub и Kyzylorda Hub открыты GameDev-центры, которые способствуют развитию гейм-девелопмента и креативной индустрии. В регионах разработано 450 стартап-идей, а 186 IT-компаний стали частью технологической экосистемы Astana Hub, ускоряя рост IT-сектора страны.

В 2024 году Astana Hub начал масштабную инициативу AI Movement, направленную на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане. Эта инициатива положила основу для создания на базе сферы Нур-Алем Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI. Об открытии этого центра в 2025 году анонсировал Глава государства.

В рамках AI Movement был создан уникальный акселератор AI’preneurs, в котором 50 талантливых специалистов разработали 21 стартап. 9 из них успешно завершили программу акселерации, а 7 команд получили финансирование в рамках программы Seed Money. Таким образом, в прошлом году 40 проектов получили поддержку от Astana Hub по программе Seed Money.

В октябре 2024 года была открыта первая школа искусственного интеллекта в Казахстане — Tomorrow School. Школа ориентирована на практическое взаимодействие студентов и обучение программированию с нуля на бесплатной основе. Среди других проектов AI Movement — мобильная игра AI Quest, мультилокационный хакатон Decentrathon 2.0 и региональное Roadshow для популяризации ИИ. Образовательные инициативы включают AI People Bootcamp, онлайн-курсы «Основы ИИ: ChatGPT» и повышение квалификации учителей. В рамках программы также предоставляются данные для ИИ-стартапов и финансирование проектов. Итоги AI Movement будут подведены на международном форуме Digital Almaty 2025.

В 2024 году на программу Tech Orda поступило рекордное количество заявок — 35 764, что подчеркивает высокий интерес к IT-профессиям. В итоге выделено 3 465 грантов, из которых 2 465 предназначены для основного потока, 300 грантов предоставлены на повышение квалификации школьных учителей, 700 — преподавателям вузов. В рамках проекта IT-Aiel 2.0 3084 женщин со всех регионов Казахстана получили возможность бесплатно освоить No-code программирование, основы фриланса, электронной коммерции и другие востребованные навыки. Также в июле прошлого года в пилотном режиме была запущена онлайн-платформа по обучению основам программирования более 19 тысяч учащихся 10-11 классов по программам No Code, Low Code и Startup Academy.

Astana Hub, выступив одним из организаторов Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ЭСКАТО ООН, представил достижения Казахстана в области цифровых технологий на Kazakhstan Tech Solution Day. Конференция прошла с 3 по 5 сентября 2024 года в столице Казахстана и объединила более 400 делегатов из 30 стран, став важной платформой для демонстрации инновационного потенциала страны.

Уверенно придерживаясь своей миссии — развития технологических инноваций для роста экономики Республики Казахстан — Astana Hub продолжает работать на достижение поставленных целей: к 2026 году увеличить экспорт IT-услуг до $1 млрд и подготовить казахстанского «единорога» к 2027 году.