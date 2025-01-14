Samsung представил телевизоры Neo QLED с ИИ-функциями

Кроме новой Pro-модели интерьерных телевизоров Samsung The Frame компания на CES 2025 представила линейку Neo QLED. Это 8K-телевизоры – QN990F и QN900F, а также 4K-модели — QN90F, QN80F и QN70F. В линейке реализована поддержка технологии защиты от бликов, а также предусмотрены функции на базе ИИ, которые стали частью системы Samsung Vision AI. Устройства поставляются с диагональю экрана от 85 до 115 дюймов в зависимости от версии.

Флагманский телевизор Neo QLED 8K QN990F выполнен в сверхтонком корпусе и оснащен фирменным процессором NQ8 AI Gen 3. Чип лучше осуществляет апскейлинг, а также обеспечивает более реалистичную картинку в режиме HDR. Также он отвечает за глубокий адаптивный звук и насыщенные цвета, которые автоматически подстраиваются под условия окружающей среды.

Поставляется телевизор с беспроводным блоком One Connect Box, который, по заявлению Samsung, способен работать на расстоянии до 10 метров даже при наличии препятствий на пути. Внешние устройства подключаются к блоку через HDMI, а затем передают видео по беспроводному каналу на смарт-телевизор.

4K-модели линейки Neo QLED оснащаются процессорами NQ4 AI Gen 3. Реализована поддержка функции масштабирования изображения, частота обновления составляет 165 Hz.

Телевизоры получили ряд ИИ-функций, например, Click to Search распознает актеров, одежду, достопримечательности и предметы на экране, отображая зрителю информацию в реальном времени. Samsung Food, как понятно из названия, распознает блюда и показывает рецепты их приготовления. Кроме того, данная функция может анализировать содержимое подключенного холодильника Samsung и составлять списки покупок и даже предложить заказать продукты в реальном времени непосредственно с телевизора. Live Translate автоматически переводит субтитры на выбранный язык. Функция Samsung AI Home Security превращает телевизор в центр наблюдения за домом.